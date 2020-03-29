Belediyelerin borçlarına karşılık vergi geliri tahsilatından ayrılacak paylardan 3 ay kesintisi... - Son Dakika

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Belediyelerin borçlarına karşılık vergi geliri tahsilatından ayrılacak paylardan 3 ay kesintisi...
53 dakika önce
Belediyeler, il özel idareleri ve bunlara bağlı kuruluşların borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan 3 ay kesinti yapılmayacak.
Belediyeler, il özel idareleri ve bunlara bağlı kuruluşların borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan 3 ay kesinti yapılmayacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, nisan, mayıs ve haziran genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için kesinti oranı yüzde sıfır olacak.
Belirtilen süre sonunda, kesinti oranları geçici 12'nci maddede yer alan hükümler çerçevesinde uygulanmaya devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 02:14 Kaynak: AA
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