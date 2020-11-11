Belediyelerin bütçelerine ait teklifler alt komisyonda - Son Dakika

Mecliste Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Ceyhan ve Sarıçam ilçe belediyelerinin 2021 mali yılı gelir-gider bütçelerine ait teklifler ilgili komisyona havale edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı üçüncü toplantısı Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Bayar , katipler Rafet Avan ve Yusuf Arısoy tarafından açıldı. Başkan Bayar, hiç kimseye gündem dışı söz vermeyeceğini belirterek direkt gündemlere geçti.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde Seyhan , Yüreğir , Çukurova , Ceyhan ve Sarıçam ilçe belediyelerinin 2021 mali yılı gelir-gider bütçelerine ait teklifler ilgili komisyona havale edildi.

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