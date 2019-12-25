Belediyelerin İK zirvesi - Son Dakika

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Belediyelerin İK zirvesi

6 saat önce

İnsan Kaynakları ve Eğitim Platformu'nun ikinci oturumu Nilüfer Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi.

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İnsan Kaynakları ve Eğitim Platformu'nun ikinci oturumu Nilüfer Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi.


Kısa adı İKEP olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Platformu Nilüfer Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi. Yerel yönetimlerde insan kaynakları alanında bilgi akışında sürekliliğin tesisi, tecrübe paylaşımı, ortak strateji üretme ve sürekli iş birliğinin sağlanması maksadıyla oluşturulan platformun ikinci toplantısı gerçekleştirildi. "Üreten Bursa'nın Çalışan Belediyeleri" temasıyla düzenlenen toplantı, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Numan Şeker ve Nilüfer Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Nebiye Çavuş'nun açılış konuşmaları ile başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ve 17 ilçe Belediyesi'nin insan kaynakları birimlerindeki idarecilerin katıldığı toplantıda staj işlemlerinde yeni stratejiler, belediye eğitim akademisi oluşturulması, hizmet içi eğitim planlamasında yeni yöntemler, aday memur eğitim sürecinin planlanması ve yönetilmesi, belediye üniversite iş birliği modelleri ile personel kütüphanesi kurulması gibi başlıklar ele alındı.


İKEP buluşmalarının yeni iş birliği modelleri oluşturulması, tecrübe aktarımı, verimin ve çalışan memnuniyetinin artırılması bakımından önemli olduğunu ifade eden Nilüfer Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Nebiye Çavuş, İKEP platformun 3 aylık periyotlar halinde toplanacağını, önümüzdeki toplantının BUSKİ'nin ev sahipliğinde 25 Mart 2020 tarihinde gerçekleşeceğini söyledi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:56 Kaynak: İHA
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