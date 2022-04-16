Belediyelerin kadın konukevi takibi - Son Dakika
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Belediyelerin kadın konukevi takibi

16.04.2022 11:26
Belediyelerin kadın konukevi takibi

Belediyelerin yeni kadın konukevi açıp açmadıkları valiliklerce takip edilerek İçişleri Bakanlığı'na bildirilecek, konukevi açan belediyeler de İller İdaresi Genel Müdürlüğü internet sitesinden kamuoyuna duyurulacak.

Belediyelerin yeni kadın konukevi açıp açmadıkları valiliklerce takip edilerek İçişleri Bakanlığı'na bildirilecek, konukevi açan belediyeler de İller İdaresi Genel Müdürlüğü internet sitesinden kamuoyuna duyurulacak.

Valiler, belediyelerin yeni kadın konukevi açıp açmadığını takip edecek ve açılan konukevleri İller İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bildirilecek. Genel müdürlük de yeni kadın konukevlerini hizmete alan belediyeleri 3 ayda bir internet sitesinden yayınlayarak kamuoyuna duyuracak.

Valiliklere 1 Nisan'da gönderdiği "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı Genelgesi" ile kadın konukevlerinin sayısı artırılmasını isteyen İçişleri Bakanlığı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'ndaki hüküm gereğince büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyelerin kadın konukevi açmak zorunda olduğunu vurguladı. Ayrıca bakanlık genelgesinde, bu konuda gerekli takibin yapılarak ilgili belediyelerce en az 10 yeni kadın konukevi/sığınmaevi açılmasının sağlanması talep edildi.

Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde "Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorunda. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler" hükmü yer alıyor. - ANKARA

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İçişleri Bakanlığı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Belediyelerin kadın konukevi takibi - Son Dakika


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