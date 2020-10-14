Belediyelerin sosyal hizmetler daire başkanları online olarak bir araya geldi - Son Dakika

Belediyelerin sosyal hizmetler daire başkanları online olarak bir araya geldi

14.10.2020 11:34
Belediyelerin sosyal hizmetler daire başkanları online olarak bir araya geldi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, 11 büyükşehir belediyesinin sosyal hizmetler dairesi başkanlarının katılımıyla online olarak, 'Pandemi Döneminde Sosyal Hizmetler Toplantısı' gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, 11 büyükşehir belediyesinin sosyal hizmetler dairesi başkanlarının katılımıyla online olarak, 'Pandemi Döneminde Sosyal Hizmetler Toplantısı' gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz'ın moderatörlüğünde yapılan toplantıda, Covid-19 salgınından kaynaklı süreçte büyükşehir belediyeleri olarak yapılan çalışmaların ve hizmetlerin paylaşılması ve devam eden süreçte yapılması gerekenlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Daire başkanları, pandemi sürecinde ortaya koydukları hizmetleri ve bu sürecin devamında yapmayı planladıkları projeleri anlatırken, iyi uygulamaların paylaşımı konusunda karşılıklı fikir beyanında bulundular.

"Pandeminin getirdiği çok farklı sorunlarla boğuşmak durumunda kaldık"

Görüş alışverişi ve iyi uygulamaların paylaşılması noktasında fikir alışverişinde bulunulan toplantının açılış konuşmasını yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, "Özellikle sosyal hizmetler daireleri olarak pandeminin getirdiği çok farklı sorunlarla boğuşmak durumunda kaldık. 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme süreci şeklinde bir süreç ortaya çıktı. Fakat görüyoruz ki, hala etkileri devam ediyor ve önümüzde bir kış var. Bu süreç bizleri, bizlerin çalışmalarını nasıl etkileyecek? Bununla ilgili olarak bir görüş alışverişinde bulunmak istedik. Bu toplantıları periyodik olarak, birbuçuk aylık aralıklarla yapmanın da faydalı olacağını düşünüyoruz" dedi.

"Gıda ve sıcak yemekle başlayan çalışmalar talepler üzerine eğitim hizmetlerine döndü"

Gökayaz, süreç boyunca devam eden hizmetlerin ihtiyaçlara göre de şekillendiğini belirterek, "Daha çok gıda ile sıcak yemekle başlayan çalışmalar şu an eğitim hizmetlerine döndü. Şu anın ihtiyacı eğitimle ilgili olan ihtiyaçlar. Özellikle vatandaşlardan gelen taleplere göre şekilleniyor. Tabi ki, önümüzde farklı bir süreç var. Özellikle aralık ayından sonra işlerin nereye evrileceği ile de ilgili aslında çok fazla da kafalarda soru işaretleri olduğu da görülüyor" diye konuştu.

Gökayaz'ın konuşmasının ardından toplantı, diğer büyükşehir belediyelerinin sosyal hizmetler dairesi başkanlarının gerçekleştirdikleri hizmetleri anlatmaları ve planladıkları projeleri paylaşmaları ile sürdü.

İlki aralık ayında Muğla'da yüz yüze yapılan toplantının, pandemi öncesindeki dönemde mart ayında Mersin'de gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Toplantının pandemi nedeniyle ertelenmesi ve sürecin uzaması sebebiyle online olarak gerçekleştirilmesi kararı alındı. - MERSİN

Belediyelerin sosyal hizmetler daire başkanları online olarak bir araya geldi
Belediyelerin sosyal hizmetler daire başkanları online olarak bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi, Koronavirüs, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belediyelerin sosyal hizmetler daire başkanları online olarak bir araya geldi - Son Dakika

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