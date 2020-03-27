Belediyelerin temizlik yarışı sosyal medyaya damga vurdu - Son Dakika

Korona virüsle mücadele kapsamında Nevşehir Belediyesinin şehri yıkamasının ardından Niğde Belediyesi de şehrin caddelerini yıkadı.



Korona virüsle mücadele kapsamında Nevşehir Belediyesi, 24 Mart Salı günü şehrin cadde ve sokaklarını yıkadı. Nevşehir Belediyesi tarafından yapılan bu çalışma sonrasında resmi sosyal medya hesaplarında "Foşur Foşur yıkadık" paylaşımı ile bir video paylaşıldı. Nevşehir Belediyesi tarafından paylaşılan bu video kısa sürede 5 milyon kez izlendi.



Nevşehir Belediyesinin bu paylaşımının ardından ise Niğde Belediyesi, 26 Mart Perşembe günü şehrin cadde ve sokaklarını yıkayarak, sosyal medya hesabından "İyice çitiledik, pırıl pırıl ettik" paylaşımında bulundu. Niğde Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu video ise 1 milyon 400 bin kez izlendi.



Nevşehir ve Niğde Belediyelerinin temizlik çalışmalarını anlatan videolar, sosyal medyada çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı. - NEVŞEHİR