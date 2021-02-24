Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı 2020'de yıllık bazda yüzde 69,4 arttı

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, geçen yıl 2019'a göre yüzde 69,4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak-Aralık 2020 dönemine ilişkin "yapı izin istatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, geçen yıl 2019'a kıyasla belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 69,4, bunların yüz ölçümü yüzde 48,7, değeri yüzde 71,1, daire sayısı yüzde 68,5 arttı.

Söz konusu dönemde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüz ölçümü 111 milyon metrekare oldu. Bunun 63,2 milyon metrekaresi konut, 26,2 milyon metrekaresi konut dışı alanlar ve 21,6 milyon metrekaresi ortak kullanım alanları olarak kayıtlara geçti.

Kullanım amacına göre 80,5 milyon metrekareyle en yüksek payı, 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar oluşturdu. Bunu 6,9 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.

İzin belgesi verilen yapıların yüz ölçümü azaldı

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinde ise bina sayısı geçen yıl 2019'a kıyasla yüzde 17,4, yüz ölçümü yüzde 18,9, değeri yüzde 7,8, daire sayısı yüzde 19 azaldı.

Söz konusu yapıların toplam yüz ölçümü 122 milyon metrekare olarak hesaplanırken, bunun 69,4 milyon metrekaresini konut, 25,9 milyon metrekaresini konut dışı alanlar ve 26,6 milyon metrekaresini ortak kullanım alanları oluşturdu.

Kullanım amacına göre 94,2 milyon metrekareyle en yüksek payı 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar aldı. Bunu 6,7 milyon metrekareyle kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluş binaları izledi.