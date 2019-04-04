Son Dakika Haberleri: Belediyelerle İş Birliği Halka Kazanç Olarak Dönecektir"

Belediyelerle İş Birliği Halka Kazanç Olarak Dönecektir"

1 saat önce

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, "Belediyelerle istihdam, eğitim, sosyal projeler gibi konularda yapılacak iş birlikleri yerel halka doğrudan kazanç olarak dönecektir.

Belediyelerle İş Birliği Halka Kazanç Olarak Dönecektir
Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, "Belediyelerle istihdam, eğitim, sosyal projeler gibi konularda yapılacak iş birlikleri yerel halka doğrudan kazanç olarak dönecektir." ifadesini kullandı.

Tuncay, yazılı açıklamasında, sanayicilerin yerel yönetimlerden beklentilerini açıkladı.

Organize sanayi bölgelerinin sürdürülebilir kalkınmanın, sanayileşmenin, modern kentleşmenin temel dinamiği olduğunun altını çizen Tuncay, sanayi sektörünün sağladığı kar marjı, katma değer ve istihdamla Türkiye ekonomisinin yapı taşını oluşturduğunu belirtti.

Tuncay, üretim odaklı yerel politikaların ve uygulamaların önemine dikkati çekerek, "Her şeyden önce belediyeler tarafından organize edilen mesleki teknik eğitim ve kurslar sanayicilerin ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılmalı ve desteklenmelidir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi sanayicilerin altyapı yatırımları devlet tarafından karşılanmalı ve yerel yönetimler tarafından desteklenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel halkın ekonomik ve sosyal düzeyinin artırılması için belediyelerle OSB'lerin işbirliklerinin önemine dikkat çeken Tuncay, şunları kaydetti:

"Belediyelerle istihdam, eğitim, sosyal projeler gibi konularda yapılacak işbirlikleri yerel halka doğrudan kazanç olarak dönecektir. Hem OSB'lerle belediyenin ortak çalışmalarının takip edilmesi ve sağlıklı sonuçlanması, hem de vatandaştan yana faydacı uygulamalara gidilmesi için yerel yönetimler OSB'ler ve sanayiciler başlıklı bir ilgili departman oluşturmalıdır."

Tuncay, üretim odaklı uygulamalarla modern şehirleşme ve bölgesel kalkınmanın mümkün olacağının altını çizerek, bunu sağlamak için ülkede kaynak sorunun olmadığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:55 Kaynak: AA

OSB, Ekonomi
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