Belediyemiz Asfalt Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Belediyemiz Asfalt Çalışmalarını Sürdürüyor

06.09.2021 18:55
Belediyemiz Asfalt Çalışmalarını Sürdürüyor

İlçe genelinde asfalt kaplama ve yama çalışmalarına hızlı bir şekilde devam eden Belediyemiz Serinevler Mahallesi'nde asfaltlama çalışmaları yapıyor.

İlçe genelinde asfalt kaplama ve yama çalışmalarına hızlı bir şekilde devam eden Belediyemiz Serinevler Mahallesi'nde asfaltlama çalışmaları yapıyor.

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından asfalt dökme çalışmaları hızla devam ederken, çalışmaların öncesinde vatandaşların tozdan etkilenmemeleri için asfaltlanacak yollara sulama yapılıyor. Her geçen gün büyüyen Şahinbey İlçesi'nde ihtiyaç olan her bölgeye asfalt çalışması yapan Belediyemiz bu konuda çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Her gün kaplama ve yama ekibiyle birlikte Şahinbey İlçesi'nin mahallelerinde çalışma yapan Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Serinevler Mahallesi'nde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşın Huzuru Bizim İçin Önemli

Asfalt çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu "Şahinbey Belediyesi olarak asfalt çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Hem yeni kurulan mahallelerimizde asfalt çalışması yapıyoruz. Hem de eski mahallelerimiz de asfaltı yıpranan yerlerin asfaltını kazımak suretiyle, kodunu yükseltmeden asfaltlama çalışması yapıyoruz. Yeni mahallelerimizde oluşan yeni binaların, alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Şahinbey Belediyesi olarak hızlı bir şekilde asfaltlama çalışmalarını yapıyoruz. Bundan sonra da planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.

Başkan Tahmazoğlu'na Teşekkür Ettiler

Serinevler Mahalle sakinleri asfaltlama çalışmalarından dolayı Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek "Daha önce yollarımız yıpranmış her tarafı bozuktu. Evlerin camlarını açamıyorduk. Evlere giren tozlar çocuklarımızı ve bizleri olumsuz etkiliyordu. Eski yol kazınıp yerine yeni asfalt döküldü. Mahallemiz güzel bir görünüme kavuştuğu gibi evlerimizde tozdan kurtuldu. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz" diye konuştular.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Belediyemiz Asfalt Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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