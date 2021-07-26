Belediyemiz Şafak Vakti Filmini Gazianteplilerle Buluşturdu - Son Dakika
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Belediyemiz Şafak Vakti Filmini Gazianteplilerle Buluşturdu

26.07.2021 12:15
Belediyemiz Şafak Vakti Filmini Gazianteplilerle Buluşturdu

Belediyemiz 15 Temmuz hain kalkışmayı anlatan Şafak Vakti filmini bayram boyunca Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde izleyicileri ile buluşturuyor.

Belediyemiz 15 Temmuz hain kalkışmayı anlatan Şafak Vakti filmini bayram boyunca Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde izleyicileri ile buluşturuyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca desteklenen, Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hain saldırının yaşandığı geceyi konu alan Şafak Vakti filmi Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gösterime açıldı. Bayram boyunca Gaziantepliler Şafak Vakti Filmi'ni Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde ücretsiz olarak izleyebilecek.

Filmi Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde izleyen Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu "15 Temmuz Hain darbe girişimini anlatan Şafak Vakti filmini Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gösterime sunduk hemşerilerimiz bayram boyunca darbeye karşı direnen kahraman halkımızın şanlı direnişini izleyebilecekler. Bu millet o günleri asla unutmadı unutmayacak" dedi.

Konusu

15/07 Şafak Vakti, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnen insanların hikayesini konu ediyor. Pastane işleten Cevdet, siparişlerini yetiştirmeye çalışırken köprüde darbecilerle karşı karşıya kalır. Darbecilerin karşısında yer alan Cevdet'in yolu bu sırada işine yetişmeye çalışan güvenlik görevlisi Güray, köprüde küçük kızıyla sıkışıp kalan Mustafa ve diğer vatandaşlarla kesişir. Cevdet köprü üzerinde darbecilere karşı direnirken, oğlu Yusuf da Çengelköy'de mahalledekiler ve güvenlik görevlileriyle birlikte darbecilere karşı mücadele eder. Bu sırada doktor Aysel, darbeciler tarafından vurulan insanları kurtarmak için çabalar.

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15 Temmuz, Şahinbey, Kongre, Bayram, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

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