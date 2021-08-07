Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecini dikkate alarak şehir içi ulaşımda kullanılan dolmuş ve servis araçlarının yolcu alıp indirdiği otobüs duraklarını temizliyor. Küresel salgın süreci ile birlikte temizlik çalışmalarını titizlikle sürdüren ekiplerimiz, çalışmalar kapsamında vatandaşlar tarafından sıkça kullanılan açık ve kapalı tüm durakları deterjan ve tazyikli su ile yıkayarak temizliyor. Halk sağlığını korumak için yapılan hijyen çalışmaları Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce belirli zaman aralıklarında devam edecek.

HABER GÖRSELLERİ DİĞER HABERLER DURAKLARIMIZ BELİRLİ PERİYOTLARDA YIKANARAK TEMİZLENİYOR 06 2021, 17: 33 BELEDİYEMİZ ÜST YAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 06 2021, 17: 30 ALEV ALAN SODA ŞİŞESİ YÜKLÜ TIR İTFAİYE EKİPLERİMİZCE SÖNDÜRÜLDÜ 06 2021, 17: 25 BOZÜYÜK ECZACIBAŞI'NDAN BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NA ZİYARET 06 2021, 17: 14 İLÇEMİZDE KONTEYNERLER YERİNDE YIKANIYOR 06 2021, 15: 03 BELEDİYEMİZ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI 05 2021, 16: 17 İTFAİYE EKİPLERİMİZDEN HIZLI MÜDAHALE 05 2021, 16: 16 BOZÜYÜK BELEDİYE TİYATROSU YAZ ATÖLYELERİ BAŞLADI 04 2021, 16: 08 BELEDİYEMİZ İHALELERİ ENCÜMEN HUZURUNDA YAPILDI 04 2021, 11: 02 BOZÜYÜK BELEDİYESİ ŞEHİR MÜZESİ VE ARŞİVİ'NDEKİ TEŞHİR ÜRÜNLERİ YENİLENİYOR 03 2021, 17: 17 Daha Fazla Göster

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecini dikkate alarak şehir içi ulaşımda kullanılan dolmuş ve servis araçlarının yolcu alıp indirdiği otobüs duraklarını temizliyor. Küresel salgın süreci ile birlikte temizlik çalışmalarını titizlikle sürdüren ekiplerimiz, çalışmalar kapsamında vatandaşlar tarafından sıkça kullanılan açık ve kapalı tüm durakları deterjan ve tazyikli su ile yıkayarak temizliyor. Halk sağlığını korumak için yapılan hijyen çalışmaları Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce belirli zaman aralıklarında devam edecek.