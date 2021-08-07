DURAKLARIMIZ BELİRLİ PERİYOTLARDA YIKANARAK TEMİZLENİYOR 06 2021, 17: 33 - Son Dakika
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DURAKLARIMIZ BELİRLİ PERİYOTLARDA YIKANARAK TEMİZLENİYOR 06 2021, 17: 33

09.08.2021 14:03
DURAKLARIMIZ BELİRLİ PERİYOTLARDA YIKANARAK TEMİZLENİYOR 06 2021, 17: 33

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecini dikkate alarak şehir içi ulaşımda kullanılan dolmuş ve servis araçlarının yolcu alıp indirdiği otobüs duraklarını temizliyor.

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecini dikkate alarak şehir içi ulaşımda kullanılan dolmuş ve servis araçlarının yolcu alıp indirdiği otobüs duraklarını temizliyor. Küresel salgın süreci ile birlikte temizlik çalışmalarını titizlikle sürdüren ekiplerimiz, çalışmalar kapsamında vatandaşlar tarafından sıkça kullanılan açık ve kapalı tüm durakları deterjan ve tazyikli su ile yıkayarak temizliyor. Halk sağlığını korumak için yapılan hijyen çalışmaları Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce belirli zaman aralıklarında devam edecek.

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Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecini dikkate alarak şehir içi ulaşımda kullanılan dolmuş ve servis araçlarının yolcu alıp indirdiği otobüs duraklarını temizliyor. Küresel salgın süreci ile birlikte temizlik çalışmalarını titizlikle sürdüren ekiplerimiz, çalışmalar kapsamında vatandaşlar tarafından sıkça kullanılan açık ve kapalı tüm durakları deterjan ve tazyikli su ile yıkayarak temizliyor. Halk sağlığını korumak için yapılan hijyen çalışmaları Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce belirli zaman aralıklarında devam edecek.

Kaynak: Habermetre
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Fen İşleri Müdürlüğü, Hisarcık, İtfaiye, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum DURAKLARIMIZ BELİRLİ PERİYOTLARDA YIKANARAK TEMİZLENİYOR 06 2021, 17: 33 - Son Dakika

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SON DAKİKA: DURAKLARIMIZ BELİRLİ PERİYOTLARDA YIKANARAK TEMİZLENİYOR 06 2021, 17: 33 - Son Dakika
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