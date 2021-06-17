Belediyemizde Çalışma Arkadaşlarımıza Covid-19 Virüsüne Karşı Aşılama Çalışmaları Başladı - Son Dakika

#BirlikteÇatalcayız diyerek Çatalca'mıza hizmet için beraber yol yürüdüğümüz Belediye çalışma arkadaşlarımıza Covid-19 virüsüne karşı aşılama çalışmaları Belediyemizde başladı. Bir, birlik ve dayanışma ruhuyla bu zorlu pandemi sürecini aşmamıza artık çok az kaldı.

Bu zorlu süreçte sağlığımız için inanılmaz bir mücadele sergileyen kanatsız meleklerimiz sağlık çalışanlarımıza Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca riyasetinde çok teşekkür ederiz