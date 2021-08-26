Yönetmelikte uyulması gereken bütün kuralları yerine getirdiklerini de söyleyen yetkililerimiz ise Adıyaman Belediyesi olarak iş güvenliği konusu üzerinde hassasiyetle durduklarını belirtti.

Kaynak: Habermetre

İş Güvenliği, Toplum, Son Dakika

Son Dakika › Toplum › BELEDİYEMİZDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİCİ EĞİTİMİ - Son Dakika

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