Belediyemizden 21 Şubat'a Özel Kitap - Son Dakika
Üye Girişi
Belediyemizden 21 Şubat'a Özel Kitap

Belediyemizden 21 Şubat'a Özel Kitap

24.08.2021 01:37

Hükmü PEKMEZCİHükmü PEKMEZCİ 1954 yılında Bayburt'ta doğmuştur.

Hükmü PEKMEZCİHükmü PEKMEZCİ 1954 yılında Bayburt'ta doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Bayburt'ta tamamlamıştır. Üniversite öğrenimine 1973 yılında Atatürk Üniversitesi Eğitim Enstitüsü Fizik Kimya Biyoloji Bölümü'nde başlamış daha sonra Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi'nde devam etmiş kimyager olarak mezun olmuştur. 1977 yılında Gümüşhane Öğretmen Okulu'nda öğretmen olarak mesleğe başlamış, daha sonra Gümüşhane Lisesi'nde öğretmen ve idareci görevlerinde bulunmuştur. Hükmü PEKMEZCİ, 1978-1980 yılları arasında Ülkü-Bir Gümüşhane Şube Başkanlığı görevini de yürütmüştür. Pekmezci, Tokat Avcı Taburu'nda 4 aylık askerlik hizmetinin ardından Bayburt Kız Meslek Lisesi'nde öğretmen ve idareci olarak göreve başlamıştır. 1985 yılında Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü olarak atanmış ve bu görevi 1989 yılına kadar sürdürmüştür. 1989 yılında Bayburt'un il oluşu ile 1990 yılında kurucu olarak Bayburt İl Turizm Müdürlüğü'ne atanmıştır. Hükmü PEKMEZCİ 1999 yılına kadar Bayburt İl Turizm Müdürlüğü görevine devam etmiştir. Bu hizmetlerin yanı sıra, 1986 yılından itibaren yaklaşık 7 yıl Bayburt TRT muhabirliği görevini yürüttü. 1992 yılında Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Yönetim Kurulu'nda görev aldı, aynı cemiyette genel sekreterlik ve 2. Başkanlık görevinde bulundu. Ayrıca 1992 yılından itibaren aralıklarla profesyonel 3. Ligde Bayburtspor Kulübü yönetimlerinde; genel kaptanlık, as başkanlık ve başkanlık görevleri ile Bayburt Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Organize Sanayi Kurucu Yönetim Kurulu 2. Başkanı, Bayburt Eğitim Fakültesi'nin kuruluş aşamalarında görev aldı. 1999 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Bayburt Belediye Başkanı olarak seçilen PEKMEZCİ 5 yıl boyunca bu görevi yürüttü. PEKMEZCİ, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Eğitim Fakültesi, Öğretmen, Bayburt, Lise, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Belediyemizden 21 Şubat'a Özel Kitap - Son Dakika


Son Dakika
00:45 Benzin Fiyatları Yükseldi
00:41 Bu gece yarısı itibarıyla benzine 2 lira 11 kuruş zam geldi
00:33 Azerbaycan'da meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde hasar ve can kaybı yok
00:30 Azerbaycan'da 5,7 büyüklüğünde deprem
00:18 Fransa'daki olaylar Belçika ve İsviçre'nin ardından Kanada'ya da sıçradı
00:13 Fransa'daki olaylar Belçika ve İsviçre'nin ardından Kanada'ya da sıçradı
00:06 ABD'deki Lunaparkta Hız Treni Kullanıma Kapatıldı
00:02 Lunaparkta ölümle burun buruna eğlence! ABD'de onlarca kişinin bindiği hız trenindeki derin çatlak yürekleri ağza getirdi
23:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon oranları belli olunca memur ve emeklilere söz verdiğimizi yerine getireceğiz
23:14 Buz mağarasında 80 metrelik çukura düşen şahıs hayatını kaybetti: Düşme anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2023 02:50:09. #1.13#
SON DAKİKA: Belediyemizden 21 Şubat'a Özel Kitap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement