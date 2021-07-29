Adıyaman Belediyesinden eğitime destek - Son Dakika

Adıyaman Belediyesinden eğitime destek

Adıyaman Belediyesinden eğitime destek
Son Güncelleme: 29.07.2021 17:44

Adıyaman Belediyesi, eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte ihtiyaç duyan okulların ihtiyaçlarını gidermeye başladı.

Adıyaman Belediyesi, eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte ihtiyaç duyan okulların ihtiyaçlarını gidermeye başladı.

Pandeminin gölgesinde bir açık bir kapalı şekilde tamamlanan 2020-2021 eğitim-öğretim yılının sona ermesi ile okullardan gelen destek taleplerini karşılamaya başlayan Adıyaman Belediyesi, 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu'nun çevre düzenlemesini gerçekleştirdi. Adıyaman'ın birçok mahallesine asfalt götüren Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren okul yönetimi Belediye Başkanı Süleyman Kılınç başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Adıyaman Belediyesinden eğitime destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman Belediyesinden eğitime destek - Son Dakika
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