Belediyemizden Girişimcilik ve Medya Akademisi Eğitimi - Son Dakika
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Belediyemizden Girişimcilik ve Medya Akademisi Eğitimi

06.09.2021 18:55

Belediyemiz, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 160 kişiye 13 kategoride Girişimcilik ve Medya Akademisi eğitimi verdi.

Belediyemiz, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 160 kişiye 13 kategoride Girişimcilik ve Medya Akademisi eğitimi verdi.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde dijital içerik üretiminden medya okuryazarlığına kadar birçok alanda eğitim veren Şahinbey Belediyesi, bu alandaki çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Vatandaşın Huzuru Bizim İçin Önemli

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde öğrencilerle bir araya gelen Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu "Şahinbey Belediyesi olarak her yaş grubuna hitap eden 7'den 77'ye herkesin kendisiyle ilgili bir şeyler bulabileceği birçok kurs ve eğitim veriyoruz. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak ve teknolojik alanda eğitimler vermek adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Gaziantep'imizin en önemli yapıtlarından olan Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde sadece düğün ve toplantılar düzenlemiyoruz. Bunların yanı sıra dijital içerik üretiminden medya okuryazarlığına kada birçok dalda ve alanda eğitimler veriyoruz. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde Girişimcilik ve Medya Akademisi eğitimi de veriyoruz. 160 kişiye 13 farklı branşta eğitim veriliyor. Öğrencilerimizle bir araya gelerek verilen eğitimler duydukları memnuniyeti sorduk ve sohbet ettik. Bu tür eğitimler vererek gençlerimizin gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Habermetre
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SON DAKİKA: Belediyemizden Girişimcilik ve Medya Akademisi Eğitimi - Son Dakika
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