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Belediyemize Olan Borçlarınızı Yapılandırma Fırsatı - Son Dakika

Belediyemize Olan Borçlarınızı Yapılandırma Fırsatı

01.07.2021 09:07
Belediyemize Olan Borçlarınızı Yapılandırma Fırsatı, System.String[]

7326 Bazı Alacakların Yapılandırılması Kanunu Kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza vadesi 30. 04.

7326 Bazı Alacakların Yapılandırılması Kanunu Kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza vadesi 30. 04. 2021 tarihinden önce olan borçların yapılandırılmasına (Kira Borçları Hariç) İlişkin başvuruların alınması ve diğer taksit ödemeleri sırasında mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla 31 AĞUSTOS 2021 tarihine kadar başvurular kabul edilecektir. Ayrıca İdari para cezalarında ilk taksit süresi içerisinde peşin olarak ödeme yapılması durumunda %25, ilk iki taksit süresi içerisinde peşin ödeme yapılması durumunda %12, 5 oranında indirim uygulanacaktır.

Yapılandırma başvuru noktalarımız;

Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğü 1 Nolu Hizmet Binasında, Bodrum Bitez Büyükşehir Binasında, Fethiye Merkez MUSKİ Binasında, Marmaris Armutalan MUSKİ Binasında, Yapılandırma başvuruları kabul edilecektir.

Yapılandırma Formu için tıklayınız. .

Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Belediyemize Olan Borçlarınızı Yapılandırma Fırsatı - Son Dakika


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