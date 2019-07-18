Son Dakika Haberleri: Belediyenin 8 kişiyi işten çıkardığı iddiası
Son Dakika Güncel Haber

Belediyenin 8 kişiyi işten çıkardığı iddiası

2 saat önce

Van'ın İpekyolu Belediyesinde işten çıkarılmaları yönünde karar alındığını iddia eden, aralarında bir şehit çocuğunun da bulunduğu 8 işçi, karara tepki gösterdi.

Van'ın İpekyolu Belediyesinde işten çıkarılmaları yönünde karar alındığını iddia eden, aralarında bir şehit çocuğunun da bulunduğu 8 işçi, karara tepki gösterdi.
Belediye bünyesindeki şirkette çalışırken hukuki gerekçe gösterilmeden ilişiklerinin kesildiğini öne süren işçiler, mağduriyetlere neden olan kararla ilgili hukuki haklarını kullanacaklarını belirtti.
İşten çıkarılan Edanur Arvas, yaptığı açıklamada, bir buçuk yıldır belediyenin Kültür ve Sosyal İşler biriminde çalıştığını söyledi.
Seçimlerin ardından yeni yönetimin, görev yerlerini değiştirerek, kendilerine mobbing uyguladığını iddia eden Arvas, şunları kaydetti:
"Mesai çıkışı kart okuttuğumuz sırada hiçbir uyarı, tutanak olmaksızın insan kaynakları personeli tarafından telefonla aranarak belediyeyle ilişiğimizin kesildiği söylendi. İşten çıkarılanların ortak yönü, devletini, bayrağını ve vatanını seven insanlar olmamız. Yeni yönetim tamamen bir yıldırma politikasıyla 'nasıl bıktırabiliriz, nasıl pes ettirebiliriz' diye baskı yaptı. Biz devletimize bağlıyız ve ne olursa olsun ekmek kapısı olarak gördüğümüz yere ihanet etmedik. Ama karşı taraf hiç bir gerekçe, hukuki bir neden göstermeden bizi kapı önüne bıraktı."
Hizmet-İş Sendikası İpekyolu Belediyesi temsilcisi İsmail Alamalı da iki yıldır çalıştığı belediyede toplu iş sözleşmesine rağmen yeni yönetimin işçilerin tüm haklarını kısıtladığını belirtti.
İşçilerin mobbing ve haksız uygulamalara maruz bırakıldığını ifade eden Alamalı, "İşçilere bir kıyım uygulandı. İnsanların ekmekleriyle oynadılar. Elimizden gelen hukuki mücadeleyi vereceğiz. Bu işten çıkarılma, mobbing uygulamalarını kabul etmiyoruz." dedi.
İşten çıkarıldıkları için mağdur olduklarını belirten Saliha Bahçe ise "İşten çıkarılan bir çok arkadaşımız kredi çekmiş ve borçlanmış. Bunun öncesinde farklı görevlere verilmemize rağmen işimizi yaptık. Asla saygısızlığımız olmadı. Hakkımızda hiçbir tutanak bile yok. Mağduriyetimizin en kısa sürede giderilmesini istiyoruz." diye konuştu.
Nazan Karatekin de sözde kadınlara ve annelere değer verdiklerini söyleyenlerin, işten çıkarmalarda en çok kadınlara kıydığını aktardı.
Belediyenin 8 kişiyi işten çıkardığı iddiası
İpekyolu, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mahkeme Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi Fenerbahçe'de Volkan Demirel için karar verildi! Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Cep telefonu ile nakit yaratma dönemi sona eriyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 15:14:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediyenin 8 kişiyi işten çıkardığı iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]