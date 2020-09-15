Belediyenin açtığı BESYO hazırlık kurslarından yüzde 60 başarı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye tarafından kurulan Engelsiz Spor Kulübü tarafından açılan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO) hazırlık kursuna katılan öğrencilerden yüzde 60'ı hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü tarafından açılan kursa 20 öğrenci katılırken, öğrencilerden 12'isi hayallerindeki Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünü kazanarak üniversiteli oldu.

Açılan kursla hayallerine kavuşan öğrencileri makamında kabul eden Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçedeki gençleri hayallerine kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Demirbaş, açılan ilk kurs olmasına rağmen yüzde 60'lık bir başarı olduğunu vurgulayarak öğrencilere başarı diledi.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit de kendilerine verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Kursiyerler de açılan bu kurs sayesinde üniversiteli olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Başkan Demirbaş, konuşmaların ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.