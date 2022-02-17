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Belediyenin açtığı kursta 80 yaşında okuma yazma öğrendi - Son Dakika

Belediyenin açtığı kursta 80 yaşında okuma yazma öğrendi

17.02.2022 16:38
Belediyenin açtığı kursta 80 yaşında okuma yazma öğrendi

Tokat Belediyesi Behzat Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki okuma yazma kursuna katılan 80 yaşındaki Emine Yücel, okuma yazma öğrendi.

Tokat Belediyesi Behzat Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki okuma yazma kursuna katılan 80 yaşındaki Emine Yücel, okuma yazma öğrendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hanımeli Kültür ve Sanat Merkez'inde kadın elbise dikimi, dekoratif ev tekstili, iğne oyası, çini, yemek atölyesi, dikiş-nakış kursunun yanı sıra okuma yazma kursu da veriliyor.

Kursa katılan 80 yaşındaki Emine Yücel, okuma yazma öğrendi.

Yücel, yaklaşık 7 aydır kursa gittiğini belirterek, "İkinci kademe okuma yazma kurs belgesini de aldım. Gençlerimize, okuma yazma bilmeyenlere örnek olmak istiyorum. Okumanın yaşı yoktur. Bana bu imkanı tanıyan, ders veren hocalarımıza ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum." ifadesinde bulundu.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği çerçevesinde okuma yazma kursları açmaya devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde ara vermiş olsak da, kurslarımız tüm hızıyla yoğun bir katılımla devam ediyor. Çok değerli eli öpülesi teyzelerimiz azmettiler, bu yaşa rağmen, 'başaramayız' demediler. Her yaş grubuna hitap eden kursumuza katılan büyüklerimiz, öğrenmenin yaşının olmadığının en iyi örneğini bize gösterdiler. Her geçen gün okuma yazma öğrenmek için tesislerimize gelerek, büyük bir özveriyle gayret eden büyüklerimizi görünce bizim de şevkimiz artıyor ve mutlu oluyoruz."

Tokat'ta ikamet eden Saadet Gürbüz ise yaklaşık üç aylık sürede okuma yazma öğrendiğini belirtti.

Gürbüz yaptığı açıklamada, "İmkanımız olmadığı için okula gidememiştim. Tokat'a yerleşince burada böyle bir imkan olduğunu öğrendim ve üç ay önce kursa kayıt oldum. Okuma ve yazmayı öğrendik, saatleri öğreniyoruz şu an. Emeği geçen, bize bu imkanı sunan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Behzat Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi'nde kurs öğreticiliği yapan Burcu Öztürk de Halk Eğitim kursları kapsamında eğitimlerin devam ettiğini, şu an okuma yazma kursuna gelen 5 kursiyer olduğunu aktardı.

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Tokat Belediyesi, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belediyenin açtığı kursta 80 yaşında okuma yazma öğrendi - Son Dakika


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