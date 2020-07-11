Belediyenin adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 4 kişiye gözaltı - Son Dakika

Belediyenin adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 4 kişiye gözaltı

ADANA'da dolandırıcılar, Büyükşehir Belediyesi adına sahte satın alma talep formu düzenleyip, bir işyerinden 56 bin 100 lira değerinde televizyon ve elektrikli süpürge aldı.

ADANA'da dolandırıcılar, Büyükşehir Belediyesi adına sahte satın alma talep formu düzenleyip, bir işyerinden 56 bin 100 lira değerinde televizyon ve elektrikli süpürge aldı. Belediyeye gidip parayı tahsil etmeye çalışan iş yeri sahibi, dolandırıldığını anladı. Şikayet üzerine İstanbul ve Kocaeli'de yakalanan 4 şüpheli, serbest kaldı.

Merkez Seyhan ilçesinde beyaz eşya satıcılığı yapan M.A.G.'ye internet üzerinden ulaşan bir kişi, kendisini belediye görevlisi olarak tanıtıp, eşya ihtiyaçları olduğunu belirtti. Daha sonra iş yerine 15 televizyon ve 30 elektrikli süpürge alınacağı bildirilen satın alma talep formu geldi. Ardından M.A.G.'nin iş yerine gelen 2 şüpheli, satın alma talep formunda yer alan televizyon ve elektrikli süpürgeleri alarak, iş yerinden ayrıldı.

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İş yeri sahibi M.A.G., 15 gün içerisinde ödemesini alamayınca Adana Büyükşehir Belediyesi'ne giderek, satış yaptığını ve ödemesinin halen yapılmadığını söyledi. Belediye görevlileri böyle bir alım yapmadıklarını ve belgenin sahte olduğunu belirtti. Dolandırıldığını anlayan M.A.G., İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği'ne giderek durumu bildirdi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, televizyon ve süpürgeyi alanların Ankara'da R.M.'ye ait nakliyat firmasında çalışan S.A., Y.A. ve D.K. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin İstanbul ve Kocaeli'ye kaçtıklarını belirleyen polis, 8 Temmuz'da şafak vakti düzenlediği operasyonla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

SERBEST KALDILAR

Adana'ya getirilerek sorgulanan şüphelilerden R.M. ve S.A. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Y.A. ve D.K. ise emniyetteki sorgularında, televizyon ve elektrikli süpürgeleri aldıklarını, Ankara'da tanımadıkları bir kişiye verdiklerini söyledi. Y.A. ve D.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


İstanbul, Kocaeli, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 09:47 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Belediyenin adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 4 kişiye gözaltı - Son Dakika
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