Belediyenin altı yıl önce kapattığı yol mahalleliyi çileden çıkardı - Son Dakika
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Belediyenin altı yıl önce kapattığı yol mahalleliyi çileden çıkardı

07.04.2022 18:17

Belediyenin altı yıl önce kapattığı yol mahalleliyi çileden çıkardı Vatandaşlar CHP'li belediyeyi protesto etti Muğla'nın Datça ilçesinde altı yıl önce bölünmüş yol çalışmaları sırasında, mahalleye giden yolun ileride açılacağının söz verilip kapatılmasının ardından, yolun altı yıldır...

Belediyenin altı yıl önce kapattığı yol mahalleliyi çileden çıkardı

Vatandaşlar CHP'li belediyeyi protesto etti

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde altı yıl önce bölünmüş yol çalışmaları sırasında, mahalleye giden yolun ileride açılacağının söz verilip kapatılmasının ardından, yolun altı yıldır açılmaması mahalle sakinlerini çileden çıkardı. Mahalle sakinleri CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ın verdiği sözü tutmadığını iddia ederek, beş mahalleye ulaşım sağlayan Knidos yolunu kapatarak başkanı protesto etti.

Datça'daki bölünmüş yol çalışmalarında Kazım Yılmaz Bulvarı'ndan Hızırşah Mahallesi'ne giden yol ulaşıma kapatıldı. Mahalleye giden yol bir kilometre ileriden açıldı. Altı yıl önce Belediye Başkanı Uçar'ın kapatılan yolu en kısa sürede açacağı sözünü kendilerine verdiğini, ama defalarca belediyeye yaptıkları başvurulardan bir türlü sonuç alamadıklarını ve mağdur olduklarını ifade eden mahalleliler belediyeyi protesto etti. Mesudiye'yi Palamutbükü'ne bağlayan anayol üzerinde toplanan bir grup mahalleli ellerinde Türk Bayrağı ile yolu kapattı. Başkan Uçar'ın kendilerine verilen sözü yerine getirmediğini ifade eden mahalle sakinleri Başkan Uçar'la görüşmek için daha sonra belediye önünde toplandı.

Hızırşah Mahallesi Muhtarı Özay Ermiş, "Biz muhtarlık olarak, Hızırşahlılar olarak Datça merkezden Kazım Yılmaz Bulvarı'ndan Hızırşah Anayolu'nun yaklaşık altı yıl önce kapatılmış olmasından dolayı köylümüzün çok mağdur olduğunu görüyoruz. Hızırşahımız Knidos bölgesinden sonra en çok ziyaretçi alan bir köydü. Ama bu son altı yıldır bu ziyaretler eksildi. Maddi manevi zararımız var. Bizde kendi adımıza kayıtlı olan Handeresi bölgesi dediğimiz Mesudiye'yi Palamutbükü'ne bağlayan anayolu tarla sahibi olarak aynı zamanda muhtarlık olarak kapatma kararı aldık. Hızırşahımızın yolunun açılmasını istiyoruz. Bu konuda da gerekli yetkililerden başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet büyüklerimizden büyükşehir yetkililerimizden destek bekliyoruz" dedi.

Belediye önünde toplanan mahalle sakinlerini karşılayan Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise konunun kendilerini ilgilendirmediği, büyükşehir belediyesi ile ilgili olduğunu iddia etti.

Belediyenin altı yıl önce kapattığı yol mahalleliyi çileden çıkardı
Belediyenin altı yıl önce kapattığı yol mahalleliyi çileden çıkardı
Belediyenin altı yıl önce kapattığı yol mahalleliyi çileden çıkardı

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Cumhuriyet Halk Partisi, Protesto, Knidos, Muğla, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Belediyenin altı yıl önce kapattığı yol mahalleliyi çileden çıkardı - Son Dakika


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