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Belediyenin araç filosu güçleniyor - Son Dakika

Belediyenin araç filosu güçleniyor

16.07.2021 18:19

Belediyenin araç filosu güçleniyor Sivas Belediyesine kazandırılan 14 araç daha düzenlenen program ile çalışanlara teslim edildi Sivas Belediyesine kazandırılan 14 araç daha düzenlenen program ile çalışanlara teslim edildi.

Belediyenin araç filosu güçleniyor

Sivas Belediyesine kazandırılan 14 araç daha düzenlenen program ile çalışanlara teslim edildi

SİVAS - Sivas Belediyesine kazandırılan 14 araç daha düzenlenen program ile çalışanlara teslim edildi.

Sivas Belediyesi her geçen gün araç filosunu güçlendiriyor. Belediyeye kazandırılan 14 hizmet aracının daha bugün düzenlenen törenle tanıtımı yapıldı. Törene Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Özbelsan yöneticileri ve çalışanları katıldı. Programda konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Bugün Özbelsan A.Ş bünyesine kazandırmış olduğumuz 14 adet hizmet aracını hizmete alım töreninde sizlerle bir aradayız. Öncelikle başta genel müdürümüz olmak üzere tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Gerek Sivas Belediyesi olarak gerekse Özbelsan olarak şehrimize kaliteli hizmet sunmak insan merkezli, insan odaklı, insan hayatını kolaylaştıran hizmetleri sunmak adına gerek çalışanlarımız gerekse alt yapı ve araç konusunda her yıl belirli bir bütçeyle yenileme yapıyoruz. Geçen yıl Sivas belediyemize ihtiyacı olan iş makineleri başta olmak üzere birçok makinayı kazandırdık. Bu sene de ekonomik ömrünü tamamlayan Özbelsan araçlarımızın yerine daha hızlı, daha etkili ve daha verimli hizmet yapılması adına 14 adet hizmet aracını şirketimize kazandırmış oluyoruz" dedi.

Belediyenin araç filosu güçleniyor
Belediyenin araç filosu güçleniyor
Belediyenin araç filosu güçleniyor
Belediyenin araç filosu güçleniyor
Belediyenin araç filosu güçleniyor
Belediyenin araç filosu güçleniyor
Belediyenin araç filosu güçleniyor

Sivas Belediyesi, Hilmi Bilgin, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Belediyenin araç filosu güçleniyor - Son Dakika Ekonomi


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