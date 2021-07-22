Belediyenin aşçısı apartmanın terasında ölü bulundu - Son Dakika

Belediyenin aşçısı apartmanın terasında ölü bulundu

BOLU - Bolu'da belediye aşevinde aşçı olarak çalışan Dursun Gülen yaşadığı 3 katlı apartmanın terasında ölü halde bulundu.

Olay, Çıkınlar mahallesi İkmal sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda yaşayan vatandaşlar apartmanın girişindeki terasta kanlar içinde hareketsiz yatan birisinin olduğunu farketti. Terasa inen vatandaşlar yerde yatan kişinin apartmanın son katında yaşayan komşuları Dursun Gülen olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Bolu Belediyesi'nde aşçı olarak çalışan Dursun Gülen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gülen'in durumunu öğrenerek olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Apartmanın çatı kısmındaki oluğu tamir etmek istediği sırada düştüğü tahmin edilen Gülen cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.