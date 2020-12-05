Belediyenin aşevi için tarla sürecekler

Süleymanpaşa Belediyesinin günden güne genişleyen filosuna iki yeni araç daha eklendi. Başkan Yüksel, belediyeye kazandırılan 2 yeni traktörü bizzat teslim alarak ilk deneme sürüşünü gerçekleştirirken, traktörler aşevi için tarla sürecek.

İki yeni traktör, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 2 bin dekarlık alanda gerçekleştirilen yem bitkisi üretimi ve diğer tarımsal faaliyetlerde kullanılacak, tarım yatırım ve hizmetleri için belediyenin çalışmalarına büyük katkı sağlayacak.

"Allah hayırlı hizmetlerde kullanmayı nasip etsin"

Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Belediye Binası'nın önünde gerçekleştirilen devir teslim töreninde, traktörlerin deneme sürüşünü de gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, araçların hayırlı olması temennisinde bulundu. Yüksel konuşmasında, "Süleymanpaşa Belediyemizin araç filosuna 2 yeni traktör ilave ettik. Traktörlerimizle yaklaşık 2 bin dekar arazi işleyerek üreteceğimiz yem bitkisi tohumuyla çiftçimize; aşevimizde kullanacağımız bakliyatlarla da ihtiyaç sahiplerimize sahip çıkacağız. Şimdiden yeni araçlarımız hayırlı olsun, Allah hayırlı hizmetlerde kullanmayı nasip etsin" ifadelerine yer verdi. - TEKİRDAĞ