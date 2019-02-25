Son Dakika Haberleri: Belediyenin Asli Görevleri Ekstra Bir Hizmet Değildir

Belediyenin Asli Görevleri Ekstra Bir Hizmet Değildir

1 saat önce

Büyük Birlik Partisi Hendek Belediye Başkan Adayı Turgut Babaoğlu ziyaretlerinde Hendek için hazırladıkları projeler hakkında bilgiler verdi.

Belediyenin Asli Görevleri Ekstra Bir Hizmet Değildir, System.String[]

Büyük Birlik Partisi Hendek Belediye Başkan Adayı Turgut Babaoğlu gündüz esnaf ve ev ziyaretlerinin ardından akşam programlarında Paşaköy, Tuzak ve Aşağı Çalıca Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

BELEDİYENİN ASLİ GÖREVLERİ EKSTRA BİR HİZMET DEĞİLDİR

Ben burada veya başka köyde, mahallede, bir belediyenin yapacağı asli görevler olan Yol çalışmaları yahut altyapı çalışmaları hakkında bilgi verip bunu ekstra bir işmiş gibi seçim vaadi haline dönüştürmek istemiyorum. Bunu zaten bir belediye olarak yapmak zorundayız. Bu konuda şunu söyleyebiliriz, adil bir dağıtımla her yere eşit ölçüde hizmet edeceğiz.

TARIMSAL KALKINMA

Babaoğlu "Şahıs arazisi olmayan ve atıl durumda olan yani değerlendirmeyen arazilerimiz üzerine, istihdamın da önünü açacak, bir tarımsal kalkınma projemiz mevcut. Bu projemizin de ayrıntılarını zaman zaman sizinle paylaşacağız" ifadelerine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:37 Kaynak: Bültenler

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