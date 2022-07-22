Belediyenin başvurusuyla yapılan kazılarda Roma Dönemi'ne ait mezarlar bulundu - Son Dakika
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Belediyenin başvurusuyla yapılan kazılarda Roma Dönemi'ne ait mezarlar bulundu

22.07.2022 09:53
Belediyenin başvurusuyla yapılan kazılarda Roma Dönemi'ne ait mezarlar bulundu

Yetersiz olan içme suyu deposunu büyütmek için Akıncılar Belde Belediyesinin başvurusu üzerine Adıyaman Müzesi tarafından yapılan kazılarda su deposunun etrafında Roma dönemine ait 3 mezar bulundu.

Yetersiz olan içme suyu deposunu büyütmek için Akıncılar Belde Belediyesinin başvurusu üzerine Adıyaman Müzesi tarafından yapılan kazılarda su deposunun etrafında Roma dönemine ait 3 mezar bulundu.

Kahta ilçesine bağlı Akıncılar (Tokaris) Belde Belediyesi, 1973 yılında yapılan 100 tonluk su deposunun yetersiz olması, hijyenik olmaması ve depodan su sızıntısı olması nedeniyle içerisinde klor odası ve vana hattı odasının bulunduğu 500 tonluk se deposu yapmak istedi. Su deposunun bulunduğu yerin SİT alanı içerisinde olması nedeniyle Adıyaman Müze Müdürlüğünden izin talep edildi. Müze Müdürlüğü, SİT alanı içerisindeki su deposunun etrafında herhangi bir tarihi eser olup olmadığını belirlemek için kazı yaptı. Yaklaşık bir ay süren ve 4 metre derinliğe inilen kazılarda 3 adet düzgün kesme taşlardan yapılmış derme basit mezar ortaya çıktı. Mezarlarda çömleklerin yanı sıra Roma dönemine ait bronz ayna, Neolitik döneme ait minyatür balta bulundu. Bu iki eserin aynı mezarda olması ilginç olarak değerlendiriliyor.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, 1973 yılında yapılan su deposunun yerine yenisini yapmak isteyen belediyenin talebi üzerine kazı yaptıklarını belirterek, "Yaptığımız kazılar onucunda yaklaşık 4 metre seviyesine inildi. Bu seviye indirme çalışmaları sonucunda ise 3 adet mezar ortaya çıkartıldı. Bu mezar taşlarının düzgün kesme taşlardan yapılmış basit mezar örnekleri olduğunu görüyoruz. Bu mezarlar içerisinde çömleklerin yanı sıra Roma Dönemine ait bronz ayna ve Neolitik Dönem minyatür bir balta ortaya çıkartıldı. Bu iki eserin aynı anda bir mezarda çıkması çok ilginç bir buluntu olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya ise konuşmasında, "Su deposunu genişletmek için müzeye başvurumuzu yaptık. Müze yetkilileri gelip burada yaklaşık 1 ay çalıştı. Kazılarda basit 3 adet mezar bulundu. Halkımıza daha sağlıklı, daha hijyenik su vermemiz için içme suyu deposu yapmayı düşünüyoruz. İnşallah bu çalışmalardan dolayı bize izin verilerek, biz de belde halkına hem klorlama hem de vana odalarının olduğu bir su deposu yapacağız. Halkımıza daha temiz su vermeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. Kazıların sona ermesi nedeniyle Adıyaman Müze Müdürlüğü Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na mezarların bulunduğu yerden taşınması noktasında izin talebinde bulunduğu öğrenildi.

(Ahmet Arslantaş - İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Belediyenin başvurusuyla yapılan kazılarda Roma Dönemi'ne ait mezarlar bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belediyenin başvurusuyla yapılan kazılarda Roma Dönemi'ne ait mezarlar bulundu - Son Dakika
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