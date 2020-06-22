Belediyenin buğdayları ihtiyaç sahiplerine un oluyor

Saruhanlı Belediyesinin ve Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in özel arazisine ekilen toplam 25 dekar buğdayın hasadına başlandı. Buğdayların un yapılıp ihtiyaç sahibi vatandaşlara 25 kiloluk çuvallar halinde dağıtılacağı açıklanırken, Başkan Bilgin ilçedeki diğer üreticilere de çağrıda bulundu.



Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ve Çiftçi Malları Koruma Başkanı Adem Güler ile birlikte buğday hasadının yapıldığı araziyi ziyaret ederek, bir süre biçerdöveri kullandı. Hasat çalışmasına CHP İlçe Başkanı Hasan Levent de katıldı.



Başkan Bilgin, burada yaptığı açıklamada, hasat edilen buğdayların, ilçedeki bir değirmende una dönüştürülüp, 25'er kilogramlık çuvallar halinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacağını belirtti. Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmetlerini sürdürdüklerini ifade eden Bilgin, ilçede devam eden hububat hasadının bereketli olmasını diledi. Başkan Bilgin, "Belediyenin boş kalan arazilerine buğday ekmeye devam ediyoruz. Daha önce ekmiş olduğumuz buğdayın bugün hasadını yapıyoruz. Buradan çıkan buğdayımızı da Saruhanlı'daki bir işletmecimizin un fabrikasında un yaptırıp, tarladan halka, yani buradan çıkan buğdaylarımızı un yapıp ihtiyacı olan vatandaşlarımıza 25 kiloluk çuvallar halinde Saruhanlılı hemşehrilerime dağıtmaya devam edeceğiz. Çiftçi, üretici baş tacımız dedik. Bu anlamda tüm çiftçilerimizi de bu tür mahsulleri ekip Saruhanlı'ya katma değer katmaya davet ediyorum." dedi. - MANİSA