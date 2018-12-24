Belediyenin Çalışmasını Sabote Etmek İçin Rögarı Taşla Doldurdu
1 saat önce
- Belediyenin çalışmasını sabote etmek için rögarı taşla doldurduBATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde bir şahıs, belediyenin yaptığı altyapı çalışmasını sabote etmek amacıyla rögarı taşla doldurdu.
- Belediyenin çalışmasını sabote etmek için rögarı taşla doldurdu
BATMAN - Batman
'ın Kozluk
ilçesinde bir şahıs, belediyenin yaptığı altyapı çalışmasını sabote etmek amacıyla rögarı taşla doldurdu. Olay anını bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti. Belediye Başkanı Veysi Işık, olayı gerçekleştirenin kötü niyetli ve farklı düşüncelere sahip bir şahıs olduğunu belirtti.
Olay, Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülere göre, bir şahıs belediyenin yaptığı altyapı çalışmasını sabote etmek amacıyla rögara çevreden topladığı irili ufaklı taşları attı. Dakikalarca rögara taş atan şahıs, daha sonra da çevredekilerin tepki göstermesi üzerine bölgeden uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen belediye ekipleri, taşları rögardan çıkardı.
İlçe Belediye Başkanı Veysi Işık, yapılan eylemin tamamıyla art niyetli olduğunu belirterek, "Görüntüler bana geldi ve görüntüdeki şahsı tanıdım. Farklı bir düşüncelere sahip, tamamıyla art niyetli olan ve hizmeti engellemeye yönelik olan bir davranış. Çalışma henüz altyapı ihalesini alan firmada olduğu için biz suç duyurusunda bulunmadık. Olayı gören vatandaşlar zaten şahsa gerekli tepkiyi gösterdi. Farklı düşünceye sahip olanlar yakarlar, yıkarlar ama bizler yapıyoruz. Bunlar kötü niyetli insanlardır. Amaçları AK Partili Belediyelerin başarılı olmamasıdır. Onlar bozdukça bizler yapacağız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:08 Kaynak: İHA
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