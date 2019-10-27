Son Dakika Haberleri: Belediyenin camını kırıp güvenlikçiyi darp ettiler
Son Dakika 3. Sayfa Belediyenin camını kırıp güvenlikçiyi darp ettiler

Belediyenin camını kırıp güvenlikçiyi darp ettiler

1 saat önce

Belediyenin camını kırıp güvenlikçiyi darp ettilerBURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediyenin camını kıran bir kişi, güvenlikçiyi darp ederek kaçtı.

Belediyenin camını kırıp güvenlikçiyi darp ettiler

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediyenin camını kıran bir kişi, güvenlikçiyi darp ederek kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde meydana gelen olayda Gemlik Belediye imar işleri müdürlüğünün bulunduğu binaya gelen bir kişi taşla cam kırdı. Olaya müdahale eden güvenlik görevlisini de darp eden zanlı olay yerinden kaçtı. Haberi alan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sartaslan, belediyeye gelerek bilgi aldı. Sertaslan, güvenlikçi A.K.'ye geçmiş olsun deyip, zanlının en kısa sürede yakalanacağını söyledi. Polis ekipleri olayla alakalı soruşturma başlatırken zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Belediyenin camını kırıp güvenlikçiyi darp ettiler

Gemlik, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 06:55 Kaynak: İHA
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