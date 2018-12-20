Son Dakika Haberleri: Belediyenin Camlarını Kırdı 10 Ay Hapis Cezası Aldı

Belediyenin Camlarını Kırdı 10 Ay Hapis Cezası Aldı

13 saat önce

Ereğli ilçesinde belediye hizmet binasının camlarına zarar veren kişiye, 10 ay hapis cezası verildi.

Belediyenin Camlarını Kırdı 10 Ay Hapis Cezası Aldı, System.String[]
Ereğli ilçesinde belediye hizmet binasının camlarına zarar veren kişiye, 10 ay hapis cezası verildi.

Mehmet İlarslan, 29 Eylül 2010'da Ereğli Belediyesi hizmet binası girişinde özel güvenlik görevlileriyle tartışmasının ardından giriş kattaki camları sopa ile vurarak kırdı.

Hakkında Ereğli 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, "kamu malına zarar verme" suçundan dava açılan İlarslan, 10 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Mehmet İlarslan, karara itiraz etmesinin ardından hapis cezası, Yargıtay 8. Dairesi tarafından itirazı reddedilerek, yerel mahkemenin kararını onandı.

İlalarslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2010'da belediye hizmet binası girişinde yaşadığı tartışma sonrası öfkelendiğini ve pazar yerindeki bir iş yerinden kürek sapı alarak belediyenin giriş bölümündeki camları kırdığını söyledi.

Mahkemenin 10 ay kendisine hapis cezası verdiğini anlatan İlarslan, şunları kaydetti:

"Çok üzgünüm, pişmanım. Yapmamam gerekiyordu, öfkeme hakim olamadım. Devletimiz cezalandırdı. Gerekçeli karar tarafıma tebliğ edildi. 10 gün sonra cezaevine gideceğim ve cezamı çekeceğim. Yargılama giderleri olarak bin 465 lira ödemem gerekiyor ancak işsizim. Maddi imkansızlıklar yüzünden zaten bu hale geldim. Parayı ödeme şansım yok. Ne yapacağımı bilemiyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:44 Kaynak: AA

Asliye Ceza Mahkemesi, Eylül, Güncel
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