Son Dakika Haberleri: Belediyenin çıkardığı işçi, AK Parti milletvekiline danışman olacak
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Belediyenin çıkardığı işçi, AK Parti milletvekiline danışman olacak

3 saat önce

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman'ın Gölbaşı ve Kahta belediyelerini işten çıkarma ve mobing uygulamaları nedeniyle eleştirerek, "Çıkarılan işçilerden birini danışmanım olarak alacağımı taahhüt ediyorum.

Belediyenin çıkardığı işçi, AK Parti milletvekiline danışman olacak, System.String[]
AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman'ın Gölbaşı ve Kahta belediyelerini işten çıkarma ve mobing uygulamaları nedeniyle eleştirerek, "Çıkarılan işçilerden birini danışmanım olarak alacağımı taahhüt ediyorum. Kim işçinin yanında, kim işçinin karşısında bunu da vatandaşımızın takdirine bırakıyorum." dedi.
Toprak, Adıyaman Kahta Belediyesi tarafından işten çıkarıldığını belirttiği 8 işçiyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.
Bu kişilerle birlikte toplam 48 kişinin işten çıkarıldığını bildiren Toprak, öte yandan Adıyaman Gölbaşı Belediyesince de işçilere mobbing uygulandığını söyledi.
Toprak, şunları kaydetti:
"Saadet Partili Adıyaman Kahta Belediyesini bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz. Sözde 'hak, hukuk, adalet' diyerek vatandaşın oyuna talip olanların, bugün nasıl haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlik içerisinde olduklarını görüyoruz. Bu işçilerimizin arasında engelli çocuğu olanlar var. Bu insanlar aile geçindiriyorlar. Sözde 'hak, hukuk' diyenlerin işçilerin alın teriyle nasıl oynadıklarını görüyoruz. İşe gelir gelmez ilk icraatlarının işçilerin haklarıyla oynamak. Adıyaman'da CHP'li Gölbaşı ve Saadet Partili Kahta belediyelerini bu yanlıştan dönmeye ve hizmete odaklanmaya davet ediyorum. Kendilerini işçi çıkarmalarından ötürü kınıyorum."
AK Parti'li Toprak, çıkarılan işçilerden birini "danışman" olarak istihdam edeceğini bildirerek, "Kim işçinin yanında, kim işçinin karşısında bunu da vatandaşımızın takdirine bırakıyorum." ifadesini kullandı.
Adıyaman, AK Parti, Kahta, İşçi, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:39 Kaynak: AA
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