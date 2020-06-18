Belediyenin Covid-19'la olan mücadelesi Avrupa'da okuyuculara sunuldu - Son Dakika

Avrupa Kapsayıcılık ic¸in I·novasyon Agˆı, web sitesinde Beşiktaş Belediyesi'nin, Covid19'la olan mücadelesine yer verdi. Belediye'nin pandemi sürecindeki çalışmaları, online tıbbi danışmanlık hizmeti gibi bir çok çalışma okuyuculara sunuldu.

Beşiktaş Belediyesi'nin yeni üyesi olduğu European Network of Innovation For Inclusion'un (Avrupa Kapsayıcılık ic¸in I·novasyon Agˆı), resmi web sitesinde 'Üye Faaliyetleri' bölümünde belediyenin hazırladığı ve pandemiye yönelik geliştirilen çalışmaların anlatıldığı bültenler 'Covid-19' başlığı altında okuyuculara sundu. Organizasyonun web sayfasında Beşiktaş Belediyesi'nin pandemi sürecindeki çalışmalarını dijitale çalışmasına dikkat çekildi. İnternet sitesinde Halk Sağlığı Dijital Merkezi'nin çalışmalarından vatandaşların sağlık sorunlarına yanıt verebilmek için faaliyete geçirilen online tıbbi danışmanlık hizmetlerine, çocuklara ve gençlere yönelik online eğitimlerden sanatseverlere ve okuyuculara dijital sergilerden dijital kitaplara kadar pek çok hizmete de yer verildi.

"ÇALIŞMALARIMIZIN BU ALANDA YER ALMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da Avrupa Kapsayıcılık için İnavasyon Ağı'na Türkiye'den katılan ilk belediye olduklarını ifade ederek; "Bizim için tüm Avrupa'yı kapsayan bir platforma üye olmak ve çalışmalarımızın bu alanda yer alması çok önemli. Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs(Covid-19) salgını dolayısıyla biz de Beşiktaş'ta önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalar hem ülkemizde hem de European Network of Innovation For Inclusion iş birliğiyle Avrupa'da ilgi çekti. Çalışmalarımız pandemi sürecinde olduğu gibi yeni atılan normalleşme adımları sürecinde de devam edecek" diye konuştu.