Belediyenin desteği öğrencileri modern bir okula kavuşturdu

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesince sağlanan destekle ilçedeki Arif Eminoğlu İlkokulunda okuyan öğrenciler modern bir okula kavuştu.

Arif Eminoğlu İlkokulunda görevli idareciler ve öğretmenler, öğrencilerin daha iyi ortamda eğitim görebilmesi için Bağlar Belediyesinden destek istedi.

Belediye tarafından okul boyanarak, bahçesine parke taşı döşendi, çevre düzenlemesi yapıldı.

Belediyenin sağladığı kaynakla idareci ve öğretmenler, okulun duvarlarını resimlerle süsledi, parke taşlarını boyayıp, okula modern bir görünüm kazandırdı.

"Okulumuz çok güzel bir görünüme kavuştu"

Okul müdürü Meral Bozokkalfa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından Bağlar Belediyesinin desteğiyle okulun iç ve dış duvarlarının boyandığını söyledi.

Yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin temiz bir ortamda eğitim görecek olmasından duydukları mutluluğu dile getiren Bozokkalfa, okulun yenilenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bozokkalfa, belediyenin desteğiyle öğrencileri temiz ve renkli bir ortamla buluşturduklarını anlatarak, okuldaki bütün öğretmenlerin, yaz tatilinde okulun temizliğine ve düzenlenmesine katkı sunduğunu aktardı.

"Okulun bahçesinde yer yer çukurlar vardı. Belediye bir hafta içerisinde kilitli taşlarımızı yaptı. Banklar ve çöp kutuları yerleştirdi. Belediye Başkanımızın talimatıyla tüm eksikler giderilerek, okulumuz çok güzel bir görünüme kavuştu." diyen Bozokkalfa, yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı ve tüm ekibe teşekkür etti.

İngilizce öğretmeni İlknur Kocaman, okulu öğrenciler için uygun alan haline getirdiklerini dile getirerek, "Çok güzel oyun alanları yaptık. Okuldaki tüm öğretmenler canı gönülden çalışarak, duvarlarda çizim yaptı. Sınıflarımızın içindeki sıraları boyadık. Öğrencilerimiz okula geldiklerinde çok güzel çok heyecanlı bir şekilde eğitime başladılar." diye konuştu.

Öğrenciler mutlu

Öğrencilerden Zehra Aksoy, okulun yenilenmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Aksoy, "Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Sıralarımız daha önce böyle boyalı değildi. Okula geldiğimde her yer tertemizdi." dedi.

Ali Kendal Asana, okullarının yapılan çalışmalarla tertemiz olduğunu aktardı.

Belediyeye teşekkür plaketi

Okul müdürü Bozokkalfa, beraberinde öğrencilerle Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret ederek, teşekkür plaketi takdim etti.

Beyoğlu da göreve geldikten sonra eğitim kurumlarının fiziki sorunlarını ve eksiklerini giderip, eğitime tam destek vermek için önemli çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, "Mutlu ve müreffeh nesiller yetiştirmek için eğitimi çok önemsiyoruz. Ülkemizin ve bölgemizin geleceğinde söz sahibi olacak çocuklarımızın iyi koşullarda yetişmesi için bize düşen görevler var. Kendimizi çocuklara karşı sorumlu hissediyoruz. Çocuklarımızın huzurlu ve sağlıklı koşullarda eğitim imkanına kavuşması bizim için en büyük ödüldür. Eğitime ve eğitim yuvalarına, çocuklara yönelik hizmetlerimiz devam edecek." şeklinde konuştu.