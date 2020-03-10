Belediyenin diktiği çiçekleri kargalar söktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediyenin diktiği çiçekleri kargalar söktü - Son Dakika

Belediyenin diktiği çiçekleri kargalar söktü

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi kapsamında dikilen çiçekleri 2 karganın sökmesi cep telefonuyla kaydedildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi kapsamında dikilen çiçekleri 2 karganın sökmesi cep telefonuyla kaydedildi.

Kent merkezinde Çevreyolu Sanayi Kavşağına, Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından çevre düzenlemesi kapsamında çiçek dikildi. Alana konan 2 karga ise bu çiçekleri tek tek söktüğü görüldü. Kargaların çiçekleri sökme anı ise bölgeden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntülerde 2 karga, çiçekleri tek tek sökerek yere bıraktığı anlar yer aldı.

Belediyenin diktiği çiçekleri kargalar söktü

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor
Adana ve Amasya'da peş peşe trafik kazaları: 5 ölü, 21 yaralı MEB, öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs uyarısında bulundu Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika, koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
19:57 İşçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı (2)
19:57 BURSA Otomobil çarpmasıyla bacakları kırılan köpeğe tedavi
19:55 - Kabe'de korona virüsüne karşı sterilizasyon yapıldı
19:40 Kocaeli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 66 işçi hastanelik oldu
19:39 ÇANAKKALE Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 19:58:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediyenin diktiği çiçekleri kargalar söktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]