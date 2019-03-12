Son Dakika Haberleri: Belediyenin Emektar Personeli Eşref Korkmaz, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Belediyenin Emektar Personeli Eşref Korkmaz, Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli Eşref Korkmaz, son yolculuğuna mesai arkadaşlarının omuzlarında uğurlandı.

Belediyenin Emektar Personeli Eşref Korkmaz, Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli Eşref Korkmaz, son yolculuğuna mesai arkadaşlarının omuzlarında uğurlandı.

Korkmaz için 26 yıl görev yaptığı Kırşehir Belediyesi önünde çalışma arkadaşlarının katılımıyla tören düzenlendi.

Tören de konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "26 yıldır belediyemize ve şehrimize hizmet eden kardeşimize son görevimizi yapmak için toplandık. Eşref kardeşimiz dürüst bir şekilde, çalışkan bir şekilde şehrimize hizmet etti. Maalesef yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamadı. Eşi Yeter hanımda sevdiğimiz bir kardeşimiz. Hepimiz için hayat geçici. Bu dünya hayatı dinlendiğimiz, gerçek hayata hazırlandığımız kısa bir dönem. Bizlerde sevenleri olarak, çalışan arkadaşları olarak dua ediyoruz. Rabbim İnşallah cennetine koysun."dedi.

Yapılan duanın ardından Eşref Korkmaz, Ahi Evran Caminde son yolculuğuna uğurlandı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:07 Kaynak: İHA

Fethi Yaşar, Kırşehir, Güncel
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