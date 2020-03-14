Belediyenin esprili paylaşımı gündem oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediyenin esprili paylaşımı gündem oldu - Son Dakika

Belediyenin esprili paylaşımı gündem oldu

6 saat önce

Dursunbey Belediyesinin Twitter hesabından yapılan esprili korona virüs paylaşımı sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Belediyenin esprili paylaşımı gündem oldu, System.String[]

Dursunbey Belediyesinin Twitter hesabından yapılan esprili korona virüs paylaşımı sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.


Balıkesir'in Dursunbey Belediyesi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Son kozumuzu daha kullanmadık. Akıllı ol corona" başlığı ile yaptığı paylaşıma, eski ilaçlama usullerinden bir görüntü ekleyince, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Korona virüs sebebi ile oldukça tedirgin olan vatandaşlar, bu paylaşımı görünce tebessüm etti.


Binlerce kişinin profilinde paylaştığı belediyenin söz konusu içeriği, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı. - BALIKESİR

Dursunbey, Balıkesir, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 07:34 Kaynak: İHA
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