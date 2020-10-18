Belediyenin gelir ve giderlerini açıkladı - Son Dakika

Belediyenin gelir ve giderlerini açıkladı

18.10.2020 11:11
Belediyenin gelir ve giderlerini açıkladı, System.String[]

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, gelir gider tablosu ile şeffaf belediyecilik örneği sergilemeye devam ediyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, gelir gider tablosu ile şeffaf belediyecilik örneği sergilemeye devam ediyor. Başkan Kuş, Belediyenin 1 Temmuz-30 Eylül 2020 tarihleri arasındaki gelir gider tablosunu açıkladı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, seçim sürecinde dile getirdiği 'Düzenli olarak Belediyenin gelir-gider tablosunu açıklayacağım' sözünü yerine getirmeye devam ediyor. Başkan Kuş, belediyenin 1 Temmuz- 30 Eylül tarihleri arasındaki gelir gider tablosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kalem kalem gelir ve giderleri vatandaşların bilgisine sunan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, " Gelir giderimizi düzenli olarak açıklamaya devam ediyoruz. Hem çok çalışıp, hem de harcamalarımızın tamamını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyoruz. Şeffaf olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş tarafından açıklanan belediyenin 1 Temmuz- 30 Eylül 2020 tarihleri arasındaki gelirlerinde İller Bankasından gelen paranın 36 milyon 108 bin 767 lira 63 kuruş olduğu belirtildi. Öz gelirlerden elde edilen miktarın ise 11 milyon 724 bin 637 lira 13 kuruş olduğu dile getirildi. Toplamda belediyenin geliri 47 milyon 833 bin 404 lira 76 kuruş şeklinde açıklandı. Belediyenin personel giderlerinin 24 milyon 859 bin 425 lira 2 kuruş, SGK giderlerinin bir milyon 52 bin 704 lira 32 kuruş, mal ve hizmet alım giderlerinin 16 milyon 869 bin 710 lira 45 kuruş, faiz giderlerinin bir milyon 351 bin 611 lira 49 kuruş, cari transferin 2 milyon 972 bin 448 lira 31 kuruş, sermaye giderlerinin 5 milyon 15 bin 34 lira 14 kuruş, sermaye transferlerinin ise 42 bin lira olduğu belirtildi. Toplamda giderlerin ise 52 milyon 162 bin 933 lira 73 kuruş olduğu açıklandı.

Korona virüs salgınından dolayı Eyyübiye Belediyesinin 3 aylık gelirlerinde azalma görülürken, belediyenin iş ve işlemleri ile hizmetlerin devamı noktasında giderlerin artış gösterdiği belirtildi. - ŞANLIURFA

Belediyenin gelir ve giderlerini açıkladı

Mehmet Kuş, Eyyübiye, Temmuz, Eylül, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belediyenin gelir ve giderlerini açıkladı - Son Dakika

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