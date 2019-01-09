Belediyenin Gezi Programlarından Bin 120 Kişi Faydalandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin çocuklara yönelik düzenlediği gezilerden geçen sene bin 120 kişinin yararlandığı bildirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin çocuklara yönelik düzenlediği gezilerden geçen sene bin 120 kişinin yararlandığı bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçelerin kırsal mahallerinde yer alan 20 ortaokulun öğrencilerinin bu gezilerden faydalandı.



Çocuklara tarihi mekanlar hakkında rehberler eşliğinde bilgi verildi.



Kentin sahip olduğu turizm potansiyelinin açığa çıkması amacıyla yapılan tanıtım gezilerinde; tarih, kültür ve inanç turizmi bakımından önemli bir yere sahip olan Sur içi bölgesi gezildi.



Çocuklar tanıtım kapsamında Ongözlü Köprü, Hevsel Bahçeleri, Cemilpaşa Konağı Kent Müzesi, Dengbej Evi, Cahit Sıtkı Tarancı Evi, Ulu Cami, Hasanpaşa Hanı, İçkale ve Hz. Süleyman Camisini gezerek mekanlar hakkında bilgi aldı.



Geziden faydalanan çocuklara broşürler dağıtıldı, öğle yemeği ikram edildi. Akşam saatlerine kadar birçok tarihi alanı gezip, bilgi edinme fırsatı bulan çocuklar toplu taşıma araçlarıyla ikamet ettikleri adreslerine bırakıldı.





Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğünce bu yıl da çocuk, genç, yetişkin ve dezavantajlı gruplara yönelik geziler düzenlemeye devam edilecek.

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