Belediyenin hayvan barınağı, iş insanının desteğiyle hayvan hastanesi oldu - Son Dakika

Osmaneli ilçesinde, belediyenin girişimiyle 3 bin metrekare alanda inşa edilen hayvan barınağı, yıllar içinde tam teşekküllü bir hayvan hastanesine dönüşerek, yaralı ve hasta can dostlara şifa dağıtıyor.

Osmaneli Belediyesi tarafından 3 yıl önce ilçe merkezinde inşa edilen hayvan barınağı, Ayde Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Zaimoğlu'nun desteğiyle temin edilen son teknolojik cihazlarla tüm tıbbi müdahalelerin yapılabildiği modern bir hayvan hastanesine dönüştü.

Sokak hayvanların yanı sıra büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tedavilerinin de yapılabildiği merkez, aynı zamanda "hayvan oteli" olarak da hizmet veriyor.

Osmaneli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü ve Proje Koordinatörü Abdullah Tetik, AA muhabirine, hastanede daha önce sadece sokak hayvanlarının paraziter bakımlarının yapıldığını söyledi.

Bölgedeki bir eksiği kapattıklarını vurgulayan Tetik, "Örneğin bir kedimiz bir yabancı cisim yuttuğunda o cismi biz burada operasyonsuz bir şekilde endoskopi cihazıyla alma imkanına sahip olduk. Anestezi altına alınması gereken bir hayvanımızın böbrek, karaciğer fonksiyonunu bilmiyorsak böbrek, karaciğere ilişkin biyokimya cihazımızla buna bakarak teşhis koyabiliyoruz. Hemogram cihazımızla kan tahlillerine bakarak hayvanlarımızın ameliyatını gerçekleştiriyoruz. Buradan insanlar mutlu olarak dönüyorlar." diye konuştu.

Barınağın veterinerlik fakültesi öğrencileri için de bir şans olduğunu kaydeden Tetik, "Öğrenciler için bir staj alanı oluştu. Bölgemizdeki veteriner hekimlerin tanı koyabilmeleri için bu hastane bir şans oldu. Bir semptomatik tedavi yerine artık teşhisi yapılmış, tanısı konulmuş hastalıklar hayvan hastanemizde tedavi edilebiliyor. Biz bunları tamamen ücretsiz olarak halkımızın hizmetine sunduk. Kamu kurumlarında var olan hayvanların tedavilerini hastanemizde gerçekleştirebiliyoruz." dedi.

Ayde Aleminyum Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Zaimoğlu ise projelerinin 2-3 yıldır devam eden bir çalışmanın sonucu olduğunu ifade etti.

Barınağa katkı sağlamak için en kaliteli ekipmanları tedarik ettiklerini aktaran Zaimoğlu, "Laboratuvar ortamından ultrasonuna, endoskopisine kadar her şeyi bulduk. Dolayısıyla hekimin işi kolay. Sokak hayvanlarını toplayacağız, kısırlaştıracağız ve onları yeni hayatlarına kavuşturacağız. Buraya müracaatı olan bütün hayvanları bilgisayarlara kaydediyoruz. Türkiye'nin genelinde böyle bir şey yaparsanız sokak hayvanlarını kontrol altına almış olursunuz." ifadesini kullandı.