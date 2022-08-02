Muş Belediyesi "Tanıtım Filmi" hazırladı - Son Dakika
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Muş Belediyesi "Tanıtım Filmi" hazırladı

02.08.2022 16:51
Muş Belediyesi "Tanıtım Filmi" hazırladı

Belediyenin hazırladığı video klip Muş'un tarihi, mutfağı ve turistik mesire alanlarının tanıtıldığı film MUŞ - Muş Belediyesi, kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla "Muş Tanıtım Filmi" hazırladı.

Belediyenin hazırladığı video klip

Muş'un tarihi, mutfağı ve turistik mesire alanlarının tanıtıldığı film MUŞ - Muş Belediyesi, kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla "Muş Tanıtım Filmi" hazırladı.

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Kaynak: AA

Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş Belediyesi 'Tanıtım Filmi' hazırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş Belediyesi "Tanıtım Filmi" hazırladı - Son Dakika
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