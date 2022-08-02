Belediyenin hazırladığı video klip
Muş'un tarihi, mutfağı ve turistik mesire alanlarının tanıtıldığı film MUŞ - Muş Belediyesi, kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla "Muş Tanıtım Filmi" hazırladı.
Kaynak: AA
Muş, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Muş Belediyesi 'Tanıtım Filmi' hazırladı - Son Dakika
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.