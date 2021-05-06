Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıkınca meclis üyeliğinden istifa etti - Son Dakika

Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıkınca meclis üyeliğinden istifa etti

06.05.2021 14:24
Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıkınca meclis üyeliğinden istifa etti, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde stadyumdan sökülen hurda telleri kardeşinin köydeki arazisine götürdüğü ortaya çıkan belediye meclis üyesi Selami Tanış, görevinden istifa etti. Teller alınarak belediyenin deposuna götürülürken, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Tanış'ın istifasının kabul edildiğini açıkladı.

Alparslan Türkeş Stadı'nın çevresinden çıkarılan hurda teller, belediye aracı ile Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Selami Tanış'ın kardeşinin köyde bulunan arazisine götürüldü. Olayın ortaya çıkmasının ardından teller, belediye ekipleri tarafından araziden alınıp belediye deposuna götürüldü.

Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıkınca meclis üyeliğinden istifa etti

GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETTİ

Körfez Belediyesi'nin idari soruşturma başlatmasının ardından Selami Tanış, belediye meclis üyeliği ve Körfez Belediyesi Spor İşleri Koordinatörlüğü görevinden istifa etti. Ayrıca konuyla ilgili belediye çalışanları hakkında idari soruşturma açıldı.

Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıkınca meclis üyeliğinden istifa etti

İDARİ SORUŞTURMA AÇILDI

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Selami Tanış'ın istifalarının kabul edildiğini açıkladı.Körfez Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde kamuoyu gündeminde yer alan, belediyemiz tarafından yapılan saha düzenleme tadilat çalışması sırasında açığa çıkan bir miktar hurda telin hurdaya ayrılması gerekirken ayrılmadığı, meclis üyemiz Selami Tanış'ın ifadesine göre kardeşinin talebi üzerine yine kardeşine ait evin bahçesine bırakıldığı tespit edilmiştir. Olayın akabinde söz konusu tel çitlerin bırakıldığı yerden hemen alınarak belediye hurdalığına bırakılması sağlanmış, kamu zararı oluşması engellenmiş olup konuyla ilgili olarak da belediye çalışanlarımızdan sorumlular hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Aynı zamanda konuyla ilgili olarak olayda adı geçen meclis üyemiz Selami Tanış'ın Körfez Belediye Spor Koordinatörlüğü ve Belediye Meclis Üyeliğinden istifası da kabul edilmiştir."

Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıkınca meclis üyeliğinden istifa etti

Körfez Belediyesi, Kocaeli, İstifa, Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıkınca meclis üyeliğinden istifa etti - Son Dakika


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