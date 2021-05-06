Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıktı, meclis üyeliğinden istifa etti - Son Dakika

Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıktı, meclis üyeliğinden istifa etti

06.05.2021 14:48

Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Selami Tanış'ın, stadyumdan sökülen hurda telleri kardeşinin arazisine götürdüğünün öğrenilmesi, bölgede bir hayli tepki çekmişti. Yaşanan gelişmenin ardından Selami Tanış'ın görevden istifa ettiği öğrenilirken, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise istifanın kabul edildiğini duyurdu.

Alparslan Türkeş Stadı'nın çevresinden çıkarılan hurda teller, belediye aracı ile Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Selami Tanış'ın kardeşinin köyde bulunan arazisine götürüldü. Olayın ortaya çıkmasının ardından teller, belediye ekipleri tarafından araziden alınıp belediye deposuna götürüldü.

Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıkınca meclis üyeliğinden istifa etti

GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETTİ

Körfez Belediyesi'nin idari soruşturma başlatmasının ardından Selami Tanış, belediye meclis üyeliği ve Körfez Belediyesi Spor İşleri Koordinatörlüğü görevinden istifa etti. Ayrıca konuyla ilgili belediye çalışanları hakkında idari soruşturma açıldı.

Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıkınca meclis üyeliğinden istifa etti

İDARİ SORUŞTURMA AÇILDI

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Selami Tanış'ın istifalarının kabul edildiğini açıkladı.Körfez Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde kamuoyu gündeminde yer alan, belediyemiz tarafından yapılan saha düzenleme tadilat çalışması sırasında açığa çıkan bir miktar hurda telin hurdaya ayrılması gerekirken ayrılmadığı, meclis üyemiz Selami Tanış'ın ifadesine göre kardeşinin talebi üzerine yine kardeşine ait evin bahçesine bırakıldığı tespit edilmiştir. Olayın akabinde söz konusu tel çitlerin bırakıldığı yerden hemen alınarak belediye hurdalığına bırakılması sağlanmış, kamu zararı oluşması engellenmiş olup konuyla ilgili olarak da belediye çalışanlarımızdan sorumlular hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Aynı zamanda konuyla ilgili olarak olayda adı geçen meclis üyemiz Selami Tanış'ın Körfez Belediye Spor Koordinatörlüğü ve Belediye Meclis Üyeliğinden istifası da kabul edilmiştir."

Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıktı, meclis üyeliğinden istifa etti

Körfez Belediyesi, Şener Söğüt, Körfez, İstifa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıktı, meclis üyeliğinden istifa etti - Son Dakika


YORUMLAR (7)
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

AVM'de izdiham! 'Aşı olana 240 TL indirim' kampanyası yapıldı, salgın önlemleri hiçe sayıldı AVM'de izdiham! 'Aşı olana 240 TL indirim' kampanyası yapıldı, salgın önlemleri hiçe sayıldı Ünlü yorumcu Karakullukçu'dan Başkan Cengiz'e sert sözler: Vıcık vıcık koltuk sevdalısı, tarihin en kötü başkanı Ünlü yorumcu Karakullukçu'dan Başkan Cengiz'e sert sözler: Vıcık vıcık koltuk sevdalısı, tarihin en kötü başkanı Yayılan kötü kokuların sebebi belli oldu: Köylüler çukurdan insan cesedi buldu Yayılan kötü kokuların sebebi belli oldu: Köylüler çukurdan insan cesedi buldu Yol çalışmalarındaki tedbirsizliğin faturasını gariban köylüler ödüyor Yol çalışmalarındaki tedbirsizliğin faturasını gariban köylüler ödüyor İstanbul'da çöken binada bisiklet dükkanı olan adam, dün gece kapı kapı dolaşıp binayı tahliye ettirmiş İstanbul'da çöken binada bisiklet dükkanı olan adam, dün gece kapı kapı dolaşıp binayı tahliye ettirmiş Yeni videosunu yayınladı! Sedat Peker masasına koyduğu kitaplarla mesaj vermeyi sürdürüyor Yeni videosunu yayınladı! Sedat Peker masasına koyduğu kitaplarla mesaj vermeyi sürdürüyor Son Dakika: Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu Son Dakika: Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim

Son Dakika Haberleri
15:17 AVM'de izdiham! 'Aşı olana 240 TL indirim' kampanyası yapıldı, salgın önlemleri hiçe sayıldı
15:16 Marmara Denizi'nde salya kabusu dinmiyor! Deniz salyalarının uydudan görüntüleri endişe verdi
15:05 Yayılan kötü kokuların sebebi belli oldu: Köylüler çukurdan insan cesedi buldu
15:00 Abdurrahim Albayrak'tan seçim yorumu: Merak etmeyin, en geç haziranda seçim gerçekleşecek
14:54 İran'da cumhurbaşkanı adayı Mutahhari: Kısas yapılmalı, Trump öldürülmeli
14:48 Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıktı, meclis üyeliğinden istifa etti
14:42 Emre Belözoğlu, çalışmalara başladı! Bileti kesilen ilk isim Samatta oldu
14:09 Beşitaş yönetiminden Aboubakar'a: Çık oyna dedikodular son bulsun
14:03 Son Dakika: Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu
13:42 Ünlü dizi oyuncusu Bahar Şahin, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'le yeni aşka yelken açtı
Marmara Denizi'nde salya kabusu dinmiyor! Deniz salyalarının uydudan görüntüleri endişe verdi Marmara Denizi'nde salya kabusu dinmiyor! Deniz salyalarının uydudan görüntüleri endişe verdi         
15:17
Araları uzun süredir kötüydü! Beren Saat, Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu ile buzları eritti Araları uzun süredir kötüydü! Beren Saat, Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu ile buzları eritti         
15:14
FETÖ'nün Gaybubet evleri finansörü çıplak ayakla kaçarken yakalandı FETÖ'nün Gaybubet evleri finansörü çıplak ayakla kaçarken yakalandı         
15:13
Abdurrahim Albayrak'tan seçim yorumu: Merak etmeyin, en geç haziranda seçim gerçekleşecek Abdurrahim Albayrak'tan seçim yorumu: Merak etmeyin, en geç haziranda seçim gerçekleşecek         
15:01
Emre Belözoğlu, çalışmalara başladı! Bileti kesilen ilk isim Samatta oldu Emre Belözoğlu, çalışmalara başladı! Bileti kesilen ilk isim Samatta oldu         
14:42
Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi         
14:24
Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti         
14:06
Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim         
13:50
Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti Ebru Gündeş, ihanet iddialarının ardından Reza Zarrab'ın yanına gitti         
12:51
MHP ile yaşanan kriz kelle aldı! Habertürk'de 2 kritik isim görevden alındı, Ebru Baki'nin programı erken bitirildi MHP ile yaşanan kriz kelle aldı! Habertürk'de 2 kritik isim görevden alındı, Ebru Baki'nin programı erken bitirildi         
12:33
Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak         
12:19
Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var Kulakların içinden neler çıktı neler: Aralarında kulaklık tıpası, boncuk ve oyun hamuru da var         
12:02
İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor         
12:00
Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim Songül Karlı estetiksiz halini paylaştı: Ben hep güzeldim         
11:52
Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor Koca belediyede çalışacak kimse kalmadı! Belediye başkanı tek başına hizmet veriyor         
11:47
Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı         
10:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2021 15:21:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediyenin hurda tellerini götürdüğü ortaya çıktı, meclis üyeliğinden istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement