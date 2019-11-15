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Belediyenin inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı
6 saat önce
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yapımı süren otogar inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:31 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yapımı süren otogar inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.
Çerkezköy Karayolu üzerinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan otogar inşaatında, işçilerin kaldığı bir konteynerde yangın çıktı. Yükselen dumanları gören işçiler, itfaiyeyi aradı. Ancak yangın kısa sürede diğer konteynerlere sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak, yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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