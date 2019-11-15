Son Dakika Haberleri: Belediyenin inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı
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Belediyenin inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yapımı süren otogar inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.

Belediyenin inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yapımı süren otogar inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin  zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Çerkezköy Karayolu üzerinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan otogar inşaatında, işçilerin kaldığı bir konteynerde yangın çıktı. Yükselen dumanları gören işçiler, itfaiyeyi aradı. Ancak yangın kısa sürede diğer konteynerlere sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri,  alevleri kısa sürede kontrol altına alarak, yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


- Çorlutekirdağ
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:52 Kaynak: DHA
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