Bağlar Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara alışveriş kartı - Son Dakika

Bağlar Belediyesi sunduğu desteklerle ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çeşitli işlemler için belediyeye bağış yapmak isteyenlerden bunun yerine ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere marketlerde geçerli olan alışveriş kartları almaları isteniyor.

Gıda paketi dağıtımını vatandaşların rencide olmaması için kaldıran Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun başlattığı yeni uygulama ile binlerce ihtiyaç sahibinin gıda ve benzeri ihtiyaçları karşılanıyor.

Beyoğlu, sigara ve alkolün kapsam dışı bırakıldığı alışveriş kartlarını, ev ve mahalle ziyaretlerinde bir araya geldiği ihtiyaç sahibi vatandaşlara takdim ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, belediye kapısının halkın kapısı olduğunu, belediyelerin sahibinin halk olduğunu belirtti.