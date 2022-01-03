Bağlar Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara alışveriş kartı - Son Dakika
Üye Girişi

Bağlar Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara alışveriş kartı

03.01.2022 16:09
Bağlar Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara alışveriş kartı

Bağlar Belediyesi sunduğu desteklerle ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Bağlar Belediyesi sunduğu desteklerle ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çeşitli işlemler için belediyeye bağış yapmak isteyenlerden bunun yerine ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere marketlerde geçerli olan alışveriş kartları almaları isteniyor.

Gıda paketi dağıtımını vatandaşların rencide olmaması için kaldıran Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun başlattığı yeni uygulama ile binlerce ihtiyaç sahibinin gıda ve benzeri ihtiyaçları karşılanıyor.

Beyoğlu, sigara ve alkolün kapsam dışı bırakıldığı alışveriş kartlarını, ev ve mahalle ziyaretlerinde bir araya geldiği ihtiyaç sahibi vatandaşlara takdim ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, belediye kapısının halkın kapısı olduğunu, belediyelerin sahibinin halk olduğunu belirtti.

Bağlar Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara alışveriş kartı
Bağlar Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara alışveriş kartı
Bağlar Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara alışveriş kartı

YORUMLAR
500
Öğrenciler talep etti, Bağlar Belediyesi yerine getirdi Öğrenciler talep etti, Bağlar Belediyesi yerine getirdi Bağlar'ın filenin sultanları Diyarbakır'ın gururu oldu Bağlar'ın filenin sultanları Diyarbakır'ın gururu oldu Bağlar Belediyesinden spora destek Bağlar Belediyesinden spora destek

Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağlar Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara alışveriş kartı - Son Dakika


Son Dakika
17:37 Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın Mansur Yavaş'ı aday göstermesi durumunda atacakları adımı açıkladı
17:28 Trafikte iki sürücü kavga etti! O anlar kameraya yansıdı
17:26 Haluk Levent'in derbi kehaneti sosyal medyada büyük gündem yarattı!
17:12 Uganda'da ormanın içinde aslan ve insanın yaşadıkları kavgayı herkes konuşuyor
17:07 Fenerbahçe, "Appiah" paylaşımı yaptı, taraftarlar coştu!
16:58 Nuri Alço'dan Bergen eleştirisi: Gişe başarısı ölçüt değil
16:49 David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham evlendi!
16:42 Galatasaray'ın derbi paylaşımı taraftarı kızdırdı!
16:30 Tekirdağ'da para sebebiyle tartıştığı gelinini traktörle ezdi!
15:46 Canlı yayında büyük talihsizlik! Spikerin arkasındaki ayrıntıyı fark eden milyonlarca seyirci şaşkına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 17:53:17. #1.13#
SON DAKİKA: Bağlar Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara alışveriş kartı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement