Belediyenin kepçesini çalıp 3 araca çarpan şüpheli tutuklandı! Yaşananlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Belediyenin kepçesini çalıp 3 araca çarpan şüpheli tutuklandı! Yaşananlar kameraya yansıdı

27.12.2022 00:25

Mersin Erdemli'de çaldığı belediyeye ait kepçe ile 3 araca çarparak zarar veren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Belediyeye ait kepçe, uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülen M.D. tarafından çalındı.

Belediyenin kepçesini çaldı, 3 araca böyle çarptı

KEPÇEYLE 3 ARACA ÇARPTI

Maddenin etkisi altında olan şüpheli, kepçe ile 3 araca çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine şüpheli, olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada ifadesi alınan M.D., sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Belediyenin kepçesini çaldı, 3 araca böyle çarptı

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayla ilgili Erdemli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "25.12.2022 tarihinde saat 21.00 sularında Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda kamusal alanda park halinde bulunan Erdemli Belediyesi'ne ait kepçe, madde etkisi altında olduğu tespit edilen şahıs tarafından çalınmıştır. Kepçeyi çalan şahıs üç vatandaşımıza ait park halinde bulunan araçlara çarparak zarar vermiştir. Olayda herhangi bir yaralanma olmamıştır. Konu yargıya intikal ettirilmiş, yakalanan ilgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

Kaynak: İHA
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Erdemli Belediyesi, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Belediyenin kepçesini çalıp 3 araca çarpan şüpheli tutuklandı! Yaşananlar kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belediyenin kepçesini çalıp 3 araca çarpan şüpheli tutuklandı! Yaşananlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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