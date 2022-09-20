Son dakika haber: BELEDİYENİN KİRALIK BİSİKLETLERİNİ ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İZMİT'te Kocaeli Bisikletli Ulaşım Sistemi (KOBİS) bisikletlerini çalmak suçundan gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili bir şüphelinin daha arandığı belirtildi.

İzmit'te, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait halkın kullanımı amacıyla ücretli olarak kiralanan bisikletlerin bulundurulduğu alana gelen 2 kişi, 3 bisikleti takılı oldukları yerden çıkarıp çaldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis, olayı gerçekleştiren kişilerden birinin K.D. olduğunu belirledi. K.D.'nin adresine yapılan baskında şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheyi arama çalışmasının devam ettiği belirtildi. (DHA)