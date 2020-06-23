Belediyenin koronavirüs denetimleri sürüyor - Son Dakika

Gemlik Kaymakamlığınca denetimi Gemlik Belediyesi'ne bırakılan Irmak Sokak ve çevresinde koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. Esnafın belirtilen sağlık tedbirlerine uyup uymadığını kontrol eden ekipler, işletmeleri tek tek değerlendirerek gerekli durumlarda ikazda bulundu.



Sağlık İşleri ve Zabıta müdürlüklerinin katıldığı denetim dereboyu olarak bilinen Irmak Sokak'tan başladı. Çevrede bulunan market, pastane, kıraathane, berber ve diğer işletmeleri tek tek ziyaret eden ekipler, ayrıntılı kontrol gerçekleştirdi. Madde madde not alan ekipler işletme sahiplerinin maske takıp takmadığını, girişlerde dezenfektan bulunup bulunmadığını, pastane ve kıraathanelerde sosyal mesafe kurallarına ne kadar uyulduğunu, ortak kullanım alanlarının temizliğini ve işletme girişlerinde uyarı olup olmadığını kontrol ettiler. Esnaf tedbirler hakkında bilgilendirilirken eksik görülen noktalarda gerekli uyarılar gerçekleştirildi.



Koronavirüsle mücadelede rehavete kapılmadan aynı kararlılıkla mücadeleye devam edilmesi gerektiğini söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Bu süreçte Vefa Sosyal İletişim Grubu ile uyumlu çalışma göstererek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermede etkili rol oynadık. Gerçekleştirdiğimiz sosyal yardım ve desteklerin yanı sıra temizlik de oldukça önemli bir konu. Ekiplerimiz yapılan program çerçevesinde esnafımızı ziyaret ederek tedbirlere ne kadar uyulduğunu kontrol ettiler. Esnafımızın da bu konuda bizlere yardımcı olduğu için teşekkür ederiz. Maske takmayı ihmal etmeden, sosyal mesafe kurallarına uyarak bu salgını hem Gemlik'ten hem ülkemizden en kısa sürede defedeceğiz" dedi. - BURSA