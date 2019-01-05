Son Dakika Haberleri: Belediyenin Kum Ocağından İş Makinesi Malzemesi Çalanlar Yakalandı

Belediyenin Kum Ocağından İş Makinesi Malzemesi Çalanlar Yakalandı

25 dakika önce

Kuşadası'nda belediyeye ait kum ocağındaki kepçe ve vinçe ait radyatör ve dinamolar ile çeşitli malzemeleri çalan 2 kişi tutuklandı.

Belediyenin Kum Ocağından İş Makinesi Malzemesi Çalanlar Yakalandı, System.String[]
Kuşadası'nda belediyeye ait kum ocağındaki kepçe ve vinçe ait radyatör ve dinamolar ile çeşitli malzemeleri çalan 2 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre 2 Ocak tarihinde belediyeye ait Yavansu Mahallesi Hüseyin Can Bulvarı üzerindeki kum ocağından konteynır içerisindeki kepçenin ön radyatörü ile iki adet vinç dinamosunun çalınmasının ardından Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri teknik çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu parmak izi tespit edilen S.K.(25) isimli şahıs gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri Kum ocağından çalınan diğer malzemelerin R.O. (29) ve T. B. ( 34) isimli şahıslar tarafından çalındığı ve S. F.( 29 ) isimli hurdacıya sattıkları ederek, düzenlenen operasyonla S.F. ve T. B. isimli şahıslar çalınan dozer radyatörü ve 2 adet Demir kalıp ile yakalandı. Yakalanan şahıslardan T.B.(34)'nin yapılan GBT sorgulamasında "2 adet konut dokunulmazlığı ihlal etmek ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan olmak üzere toplam 3 suçtan arandığı ve 20 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Çalıntı malları satın alan hurdacı S.F. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, malzemelerin çalınma olayına karışan R.O.'nın yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:55 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, 3. Sayfa
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